華爾街歡呼AI模型Gemini到來 Alphabet盤中股價飆逾5%

Google 母公司 Alphabet 周四 (7 日) 盤中股價大漲 5%，華爾街替其最新款人工智慧 (AI) 模型 Gemini 的推出歡呼雀躍，認為該模型有可能幫助 Google 縮小與微軟 (MSFT-US) 投資的 OpenAI 競爭差距。

截稿前，Alphabet(GOOGL-US) 周四盤中股價上漲 5.34%，每股暫報 136.97 美元。

去年 11 月，OpenAI 的 ChatGPT 在科技領域掀起一股熱潮，並讓投資者微軟得以大舉向企業推出 AI 驅動的軟體。此後，該公司一直被視為 AI 研究領域的領導者。

然而，現在 Gemini 似乎準備再次提升 Alphabet 在 AI 領域的影響力。Alphabet 表示，期待已久的 AI 系統比 OpenAI 的最新型號更快，可以處理不同形式的媒體，如影片、音訊和文本，皆使用不同的處理能力。

摩根大通 (JPM-US) 分析師表示：「Google 正開始解決投資人對生成式 AI 創新的擔憂，以及透過結合 Gemini 的不同模型尺寸來運作高成本的 GenAI 模型。」

股價方面，倘若 Alphabet 保持漲勢，該公司的市值有望增加近 800 億美元。今年 2 月，Alphabet 的聊天機器人 Bard 在一段宣傳影片中分享了不準確的資訊，該場活動也未能給人留下深刻印象，Alphabet 的股票因此遭到近 1,000 億美元的拋售。

Macquarie Group 分析師在一份報告中寫道：「Gemini 的發布恰逢一個有趣的時間點，OpenAI/ChatGPT 使用者一直在抱怨 GPT 模型家族的更新可能會影響其輸出的品質。如果 Google 推出一款超越 GPT -4 的模型，這可能有助於凝聚用戶和開發者對 Google 的支持。」

在 9 月該季，Alphabet 雲端業務的成長放緩至近三年來的低點，與微軟 Azure 的反彈相比相形見絀，後者受惠準備推出 AI 功能的企業的支出。

微軟目前的本益比為 30.68 倍，而 Alphabet 的本益比為 19.59 倍。

