比特幣現貨ETF有望明年1月獲准 傳SEC與發行商進入關鍵細節談判

路透周四 (7 日) 報導，有業內高層表示，美國證券交易委員會 (SEC) 與申請比特幣現貨 ETF 上市資產管理公司之間的討論已進展到關鍵技術細節，這表明該機構可能很快就會批准這些產品。其中包括 Grayscale Investments、貝萊德 (BlackRock)、景順 (Invesco) 和 ARK Investments 在內的 13 家公司正在向 SEC 申請追蹤比特幣價格的 ETF。

支持者認為，受監管的產品，如與加密貨幣的現貨價格掛鉤的 ETF，能替投資人提供投資比特幣的最佳方式。但 SEC 長期以來一直拒絕這類產品，認為其未能達到保護投資者的標準。

不過根據 6 位產業高層和 SEC 的公開備忘錄，在 8 月份一家法院裁定 SEC 拒絕 Grayscale 將其比特幣信託轉換為 ETF 的申請是錯誤的之後，SEC 一直在與發行商就實質細節進行接觸，其中一些細節通常會在 ETF 申請流程接近尾聲時進行討論，其中包括監護安排、創造與贖回機制。

SEC 長期以來一直擔心比特幣容易受到操縱。知情人士說，此前的討論主要集中在這個問題上，而且主要是教育性的。

可以肯定的是，SEC 沒有公開表示，也沒有向媒體暗示是否會批准這些產品。知情人士表示，目前仍存在一些癥結點，主要是發行商將建立現金結算機制還是「實物」結算機制。SEC 發言人表示，該機構不會對個別文件置評。

明年 1 月可望獲批准

SEC 將在明年 1 月 10 日之前對 ARK 的申請做出最終決定。據悉，討論的進展表明，當局可能會在明年批准 ARK 的申請，以及其他 12 份申請中的部分申請。

值得注意的是，這些談判有助於解釋比特幣最近的反彈，比特幣價格本月達到了 20 個月來的高點。截稿前，根據 CoinGecko，比特幣在 24 小時下跌 0.8%，報 43,280.73 美元。

ARK 執行長伍德 (Cathie Wood) 上月曾向媒體透露， SEC 討論的性質發生了變化，幾項申請獲得批准的幾率有所上升。晨星 (Morningstar) ETF 分析師布 Bryan Armour 表示，SEC 可能會同時批准幾檔 ETF，這將給投資人提供比較最佳機會。

對於上述報導，貝萊德並未回覆置評請求、景順則拒絕置評。Grayscale 發言人表示將持續與 SEC 進行建設性的接觸。

SEC 與發行商討論頻繁且深入

根據備忘錄和知情人士的說法，雖然過去的會議主要是與 SEC 交易市場和企業融資部門的工作人員舉行，但最近的一些會議是與 SEC 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 辦公室的工作人員舉行的。據了解，SEC 要求提供資訊的步伐也從每隔幾個月加快到每周左右。

有知情人士透露，隨著討論的深入，發行人不得不更新文件，以反映新的細節。例如，本周貝萊德修改文件，對其計畫採取的保護投資者措施提供更深入的瞭解。