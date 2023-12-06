歐陽靖釋出新歌《Nobody》，預告周星馳新NFT

12 月 6 日，知名導演、演員周星馳 INS 轉發華裔美籍說唱歌手歐陽靖的新歌 《Nobody》的 MV，文案中透露 Moonbox 的 NFT 合集 Nobody 或將發售在即。《Nobody》是歐陽靖受 Moonbox First Creator 周星馳邀請，為周星馳創作的同名系列 NFT Nobody 進行預熱。Moonbox 作為 OKX Ventures 參與投資的 AI&Web3 專案，未來 Nobody 系列 NFT 很可能在 Moonbox 以及 OKX NFT 市場進行發售。

據悉，歐陽靖最新 MV 《Nobody》以周星馳諸多經典小人物形象為創作靈感，並且邀請到了周星馳本人的獻聲，MV 中更是引用了《功夫》、《食神》、《少林足球》等諸多影視經典場景，同時還包括《回魂夜》、《破壞之王》等影視道具的彩蛋，相信將給粉絲帶來不同的視聽享受。

早在 2023 年 7 月，Moonbox 就正式獲得周星馳先生的電影 IP 在 NFT 領域內的使用權，其中包括《西遊：降魔篇》，《西遊：伏妖篇》，和《美人魚》。另外，團隊計劃在今年年底釋出 NFT 以及面向 NFT 持有者互動的 AI 應用。該報道亦印證了相關 NFT 合集 Nobody 的釋出預期。

周星馳經紀人 Chris Chan 表示，周星馳先生一直希望能夠打造基於 Web3 的原生 IP，以此將華語頂級的敘事能力帶給 Web3 行業。即將發行的系列 NFT Nobody 的設計靈感確實源於周星馳所代表的：出身小人物但能成大事的精神力量。

“作為 Moonbox First Creator 周星馳先生除了為 Nobody 構建了一套宏大的世界觀外，還深度參與 Moonbox 的產品討論。他希望將 Moonbox 社群打造成最大的華語共創社群。未來每個 NFT Holder 是社群的一份子，他們甚至可以參與未來電影製作、選角、宣發等各個環節。” Chris Chan 說。

作為 Moonbox 的投資方，OKX Ventures 合夥人 Jeff Ren 表示：“Web3 正在利用區塊鏈技術讓人們構建一個開放、自由、透明的社群，有效地溝通、分享快樂和價值，並降低信任成本和溝通成本，Moonbox 正在將 Web3 與 AI 進行有效結合，隨著 Nobody NFT 上線， Moonbox 即將邁出令人期待的重要一步。未來，我們希望看到越來越多的創作者在 Moonbox 上發行自己的作品，透過這種具有顛覆性的產品來為自己的創作生涯賦能。”

Moonbox 聯合創始人 Jacky Cao 表示：“團隊在 NFT 玩法上下了很多功夫，現已設計出基於 AI 和 NFT 聊天的互動玩法，計劃明年 Q1 完成 Nobody NFT 發售和 Moonbox App 上線。屆時將免費向用戶開放，使用者可以和每個 Nobody NFT 角色聊天互動以瞭解人物的性格、愛好、背景故事。另外，Nobody NFT 持有者還可以透過專屬功能對 Nobody NFT 角色進行二次創作。”

OKX 近年來積極探索 Web3 與體育和娛樂行業的跨界融合，目前已經與英超冠軍曼城、邁凱輪 F1 車隊、以及翠貝卡電影節等頂級團隊積極合作，致力於透過其合作伙伴將 Web3 的全新體驗帶給全球更多使用者，而周星馳作為殿堂級電影巨星以及導演，在亞洲乃至全球擁有數億名粉絲群體，也必將是 OKX 的理想合作伙伴，而 Moonbox 則將成為兩者合作的初次合作的「紐帶」。