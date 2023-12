歐陽靖釋出新歌《Nobody》，預告周星馳新NFT

12 月 6 日,知名導演、演員周星馳 INS 轉發華裔美籍說唱歌手歐陽靖的新歌 《Nobody》的 MV,文案中透露 Moonbox 的 NFT 合集 Nobody 或將發售在即。《Nobody》是歐陽靖受 Moonbox First Creator 周星馳邀請,為周星馳創作的同名系列 NFT Nobody 進行預熱。Moonbox 作為 OKX Ventures 參與投資的 AI&Web3 專案,未來 Nobody 系列 NFT 很可能在 Moonbox 以及 OKX NFT 市場進行發售。

據悉,歐陽靖最新 MV 《Nobody》以周星馳諸多經典小人物形象為創作靈感,並且邀請到了周星馳本人的獻聲,MV 中更是引用了《功夫》、《食神》、《少林足球》等諸多影視經典場景,同時還包括《回魂夜》、《破壞之王》等影視道具的彩蛋,相信將給粉絲帶來不同的視聽享受。

早在 2023 年 7 月,Moonbox 就正式獲得周星馳先生的電影 IP 在 NFT 領域內的使用權,其中包括《西遊:降魔篇》,《西遊:伏妖篇》,和《美人魚》。另外,團隊計劃在今年年底釋出 NFT 以及面向 NFT 持有者互動的 AI 應用。該報道亦印證了相關 NFT 合集 Nobody 的釋出預期。

周星馳經紀人 Chris Chan 表示,周星馳先生一直希望能夠打造基於 Web3 的原生 IP,以此將華語頂級的敘事能力帶給 Web3 行業。即將發行的系列 NFT Nobody 的設計靈感確實源於周星馳所代表的:出身小人物但能成大事的精神力量。

“作為 Moonbox First Creator 周星馳先生除了為 Nobody 構建了一套宏大的世界觀外,還深度參與 Moonbox 的產品討論。他希望將 Moonbox 社群打造成最大的華語共創社群。未來每個 NFT Holder 是社群的一份子,他們甚至可以參與未來電影製作、選角、宣發等各個環節。” Chris Chan 說。

作為 Moonbox 的投資方,OKX Ventures 合夥人 Jeff Ren 表示:“Web3 正在利用區塊鏈技術讓人們構建一個開放、自由、透明的社群,有效地溝通、分享快樂和價值,並降低信任成本和溝通成本,Moonbox 正在將 Web3 與 AI 進行有效結合,隨著 Nobody NFT 上線, Moonbox 即將邁出令人期待的重要一步。未來,我們希望看到越來越多的創作者在 Moonbox 上發行自己的作品,透過這種具有顛覆性的產品來為自己的創作生涯賦能。”

Moonbox 聯合創始人 Jacky Cao 表示:“團隊在 NFT 玩法上下了很多功夫,現已設計出基於 AI 和 NFT 聊天的互動玩法,計劃明年 Q1 完成 Nobody NFT 發售和 Moonbox App 上線。屆時將免費向用戶開放,使用者可以和每個 Nobody NFT 角色聊天互動以瞭解人物的性格、愛好、背景故事。另外,Nobody NFT 持有者還可以透過專屬功能對 Nobody NFT 角色進行二次創作。”

OKX 近年來積極探索 Web3 與體育和娛樂行業的跨界融合,目前已經與英超冠軍曼城、邁凱輪 F1 車隊、以及翠貝卡電影節等頂級團隊積極合作,致力於透過其合作伙伴將 Web3 的全新體驗帶給全球更多使用者,而周星馳作為殿堂級電影巨星以及導演,在亞洲乃至全球擁有數億名粉絲群體,也必將是 OKX 的理想合作伙伴,而 Moonbox 則將成為兩者合作的初次合作的「紐帶」。