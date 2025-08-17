鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-17 22:52

在阿拉斯加與美國總統川普會晤後，俄羅斯總統普丁於週日（17 日）與白俄羅斯總統盧卡申科及哈薩克總統托卡耶夫通話，向他們更新上週在阿拉斯加舉行的美俄峰會結果。

普丁向白俄羅斯和哈薩克通報阿拉斯加峰會結果。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，白俄羅斯總統盧卡申科的新聞辦公室表示，普丁向白俄羅斯總統詳細通報了阿拉斯加峰會的結果。

哈薩克總統托卡耶夫的新聞辦公室則指出，俄美會談「有助於美國更了解俄羅斯在烏克蘭問題上的立場」，為後續烏克蘭和平談判提供重要背景。

同時，普丁也於週六（16 日）在克里姆林宮向俄羅斯高級官員通報了最新情況。俄羅斯克林姆林宮認為，此次阿拉斯加峰會可能成為促進烏克蘭和平的重要一步。

普丁指出，這次訪問「非常及時且有用」，並補充說，他與川普就「在公平基礎上」結束烏克蘭戰爭的可能性進行了交談，同時強調需要解決危機的「根本原因」。

普丁向俄羅斯官員表示：「我們已經很久沒有進行過這種級別的直接談判。我再次重申：這次峰會提供了冷靜且詳細闡述我們立場的機會。」