普丁向白俄羅斯和哈薩克通報阿拉斯加峰會結果
鉅亨網編譯莊閔棻
在阿拉斯加與美國總統川普會晤後，俄羅斯總統普丁於週日（17 日）與白俄羅斯總統盧卡申科及哈薩克總統托卡耶夫通話，向他們更新上週在阿拉斯加舉行的美俄峰會結果。
根據《路透》報導，白俄羅斯總統盧卡申科的新聞辦公室表示，普丁向白俄羅斯總統詳細通報了阿拉斯加峰會的結果。
哈薩克總統托卡耶夫的新聞辦公室則指出，俄美會談「有助於美國更了解俄羅斯在烏克蘭問題上的立場」，為後續烏克蘭和平談判提供重要背景。
同時，普丁也於週六（16 日）在克里姆林宮向俄羅斯高級官員通報了最新情況。俄羅斯克林姆林宮認為，此次阿拉斯加峰會可能成為促進烏克蘭和平的重要一步。
普丁指出，這次訪問「非常及時且有用」，並補充說，他與川普就「在公平基礎上」結束烏克蘭戰爭的可能性進行了交談，同時強調需要解決危機的「根本原因」。
普丁向俄羅斯官員表示：「我們已經很久沒有進行過這種級別的直接談判。我再次重申：這次峰會提供了冷靜且詳細闡述我們立場的機會。」
普丁同時指出，俄羅斯尊重美國政府希望迅速結束軍事行動的立場，「我們也希望如此，並希望繼續通過和平手段解決所有問題。」
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀