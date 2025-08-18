美監管鬆綁引爆加密貨幣革命！花旗搶先佈局託管支付全產業鏈業務

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-18 13:50

一位花旗高管透露，在美國國會通過法案為加密代幣的支付結算應用程式鋪平道路後，花旗加入了費哲金融服務、美國銀行等傳統金融機構的行列，開始佈局穩定幣領域。

穩定幣是錨定美元或其他資產的加密貨幣，新法案要求穩定幣發行方持有美債或現金等安全資產作為儲備，這給傳統託管銀行帶來資產保管與管理的業務機會。

花旗服務事業部全球合作與創新主管 Biswarup Chatterjee 表示，首先考慮為穩定幣儲備資產提供託管服務。該事業部為大型企業提供資金管理、現金管理、支付清算等綜合金融服務，花旗目前正進行重大策略重組。

根據麥肯錫研究，全球穩定幣發行規模約 2500 億美元，但主要應用於加密貨幣交易結算。花旗上月透露考慮發行自有穩定幣，此前該銀行數位資產策略全貌未揭露。

花旗也研究為加密貨幣投資產品底層資產提供託管方案。自美國證交會 (SEC) 去年批准比特幣現貨 ETF 以來，貝萊德等資管巨頭相繼推出相關產品，規模最大的比特幣 ETFiShares 市值已達 900 億美元，這些 ETF 需要等值數位貨幣的託管支持，目前該領域由 Coinbase 主導並已為逾 80% 加密貨幣 ETF 提供託管服務。

在支付創新方面，花旗正測試利用穩定幣提升跨境支付效率，已推出 24 小時運作的區塊鏈美元「代幣化」支付系統，連接紐約、倫敦和香港帳戶，還正在開發支援客戶帳戶間穩定幣轉帳及即時兌付的服務方案，並與客戶就具體應用場景磋商。