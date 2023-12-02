市場無視鮑爾對降息潑冷水 只把這句話聽進耳裡

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周五 (1 日) 試圖打消市場對明年上半年降息的預期，卻遭遇市場更強力的抵制，最主要原因是，鮑爾表示過度緊縮與緊縮不足的「風險更加平衡」，遭解讀立場不但未偏鷹派，反而略偏鴿派，替政策轉向開啟大門。

這場演講是鮑爾在 12 月 13 日宣布 Fed 決策以前，能左右市場預期的最後一個機會。Fed 從本周六起將進入緘默期。

鮑爾說了什麼？

鮑爾周五重申，抗通膨還有長路要走，必要時準備進一步升息，現在就斷言美國政策已經達到足夠限制性立場、或揣測何時可能開始降息，都還為時過早。

但鮑爾也表示，Fed 在決策方面「謹慎行事」，暗示 12 月按兵不動，他還說，目前看來，「過度緊縮與緊縮不足的風險，已經變得更加平衡」。

BMO 資本市場策略師 Ian Lyngen 和 Benjamin Jeffery 說：「鮑爾立場沒那麼鷹派，而是比較偏向平衡，從當前環境來看，可能可以視為鴿派。」

對政策敏感的美國 2 年期公債殖利率，周五陡降多達 14 個基點至 5.45%，是 6 月以來最低，代表交易員押注明年降息幅度超過原本預估。美股大漲，標普 500 攀至今年來最高水準。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，市場押注明年 3 月開會降息 1 碼 (25 個基點) 的機率超過 50%，5 月降息更已完全反映在定價上。

根據預測 Fed 決策會議的交換合約定價，到 2024 年 12 月的有效利率約為 4%，從目前的 5.33% 下滑。

然而在 9 月的經濟預測摘要 (SEP) 中，Fed 官員預估 2024 年年底利率將處在 5.00-5.25%，只比現行利率低了 1 碼。官員將在 12 月 13 日宣布決策時，更新每季一次的經濟成長、通膨和失業率預測。

沒有比 Fed 鷹派轉鴿更強力的發言

華爾街對短期內降息的預期之所以升高，是因為最近愈來愈多數據都有經濟成長減弱的跡象：美國周五稍早公布，供給管理協會 (ISM) 統計的製造業景氣持續萎縮，本周稍早的報告也顯示 Fed 偏好的通膨指標升幅收斂。

更重要的是，Fed 內部頗具影響力、立場鷹派的理事華勒 (Christopher Waller) 近日坦言，若通膨持續下降，Fed 將願意考慮降息。

德意志銀行資深美國經濟學家 Brett Ryan 說：「人們在尋找更強烈反對華勒的聲音。但鮑爾所說的沒有不同。在缺乏明確反對華勒聲音的情況下，市場解讀鮑爾演說偏鴿派。」

Columbia Threadneedle 投資公司資深分析師 Ed Al-Hussainy 也說：「鮑爾基本上是在說，通膨下降速度比我們預期快，現在我們可以滑行，看看情況如何發展。作為市場參與者，我認為他傳達出鴿派的訊息。」

在 Fed 本周稍早公布的經濟褐皮書，和周五的 ISM 製造業報告遙相呼應。

例如，一名受訪的電子產品製造業者描述，經濟「大幅減緩」，顧客延後採購以矯正庫存，另有一名化學產品製造商表示，「已經開始感受到經濟趨疲」和前景充滿挑戰性。還有一名木製品業者表示，高借貸成本「打壓需求」。

市場會不會再次錯誤解讀？

然而值得注意的是，市場近年有曾有好幾次錯誤解讀 Fed 和經濟展望。例如 2022 年底，許多人預料經濟衰退將降臨美國並迫使 Fed 降息，但最終證明美國經濟仍強韌，Fed 依然維持緊縮的貨幣政策。

Sierra 投資管理公司投資長 James St. Aubin 說：「很顯然，Fed 已經進入無人地帶，市場只聽他們想聽的話。鮑爾試著用很謹慎的方式提供指引，不願偏袒任何一方。」