WSJ：美電動車補助新規 仍為中國供應商保留一些空間

《華爾街日報》(WSJ) 報導，拜登政府正在採取行動，讓國內電動車產業擺脫對中國的依賴，但周五 (1 日) 發布的新規，似乎仍為美國企業和中國合作夥伴保留一些空間。

根據最新指引，從 2024 年開始，含有任何由「受關注外國實體」生產或組裝電池原料的電動車，將不再符合稅收抵免條件。拜登政府表示，「受關注外國實體」的定義涵蓋任何總部位於中國的公司，包含美國公司的子公司，以及由中國國營事業控股 25% 或以上的其他公司。

然而，官員表示，上述新規可能會允許其他與中國公司有關的安排，例如技術授權。

對於已經和中國領先電池供應商建立關係，或是正在考慮建立關係的美國汽車製造商來說，這項決定讓他們鬆了一口氣；對希望美國汽車業與中國供應商徹底斷絕關係的國會議員來說，則令人感到沮喪。中國是電動車礦產原料和零件的主要出口國。

《通膨削減法案》主要發起人、西維吉尼亞州民主黨參議員曼欽 (Joe Manchin) 猛烈抨擊政府的決定，認為這不足以促使汽車製造商將供應鏈轉移出中國。

福特汽車 (F-US) 年初時宣布，將斥資 35 億美元在密西根州興建電動車電池廠，並由中國電池巨頭寧德時代提供技術支援，近月來，福特不斷針對和寧德時代的技術授權協議，對美國政府進行遊說。

福特與寧德時代的交易，引起美國國會密切關注。拜登政府官員拒絕針對補助規則如何適用於福特的安排發表評論，僅表示只要「受關注外國實體」的營運控制權是由非中國企業所掌控，美國企業就可以從中取得技術授權。

通用汽車曾向拜登政府表示，福特和寧德時代的交易，未來可能會促成更多汽車製造商和中國電池巨頭之間的協議。拜登政府官員表示，他們將根據具體情況評估授權協議，以確定產品是否符合補貼規範。