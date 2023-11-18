美股重點新聞摘要2023年11月18日

OpenAI 執行長阿特曼遭解職 科技界震撼

被視為 ChatGPT 之父、人工智慧 (AI) 領域大咖阿特曼 (Sam Altman)，周五 (17 日) 被董事會解除 OpenAI 公司執行長職務，理由是對他擔任領導人的能力已失去信心，這個突然的消息在科技界引發不小震撼。繼續閱讀...

Axios：跟隨 IBM 蘋果撤下 X 平台上所有廣告

美國科技巨頭 IBM 週四突然撤下了 X 平台上的廣告後，美媒 Axios 週五 (17 日) 引述消息人士報導，蘋果也撤下 X 平台的所有廣告，蘋果過去一直是馬斯克擁有的 X 社群媒體主要廣告商。繼續閱讀...

阿里巴巴股價重挫 馬雲賣股前損失 6.83 億美元

彭博周五 (17 日) 報導，馬雲正準備減持其手上阿里巴巴股票，這是近年來數一數二大的減持規模，重點是出售時機點還非常糟糕。繼續閱讀...

ChargePoint 第三季財報黯淡、高層人事地震 盤中股價崩逾 30%

美國充電樁營運商 ChargePoint 周五 (17 日) 美股盤中股價崩跌逾 30%，還一度創下歷史新低，此前該公司公布第三季初步財報遠不及先前預期，同時還宣布內部高層人事異動消息。繼續閱讀...