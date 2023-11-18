月初財報公布後 Palantir股價一路攀升 創兩年最高收盤價

經過一個月的正面消息後，大數據分析公司 Palantir Technologies (PLTR-US) 股價一路攀升，11 月迄今上漲 38%。

Palantir 周五 (17 日) 再漲 3.64%，收每股 20.49 美元，創下 2021 年 11 月以來最高收盤價。

Palantir 於 11 月 2 日公佈優於預期的第三季業績，且正推進人工智慧 (AI) 驅動的分析 app。該股於 2020 年上市，今年迄今飆升 219%，可望創下有史以來最好的一年。

Wedbush 分析師 Dan Ives 周五研究報告指出：「此回科技財報季的關鍵主題是『AI 變現已正面影響科技業』，令微軟、Datadog 和 Palantir 等科技公司均公布強勁業績。」

其他因素也推動 Palantir 股價今年走高，包括該公司與政府簽訂多年契約，價值 4.63 億美元，將向美國特種作戰司令部提供技術。另外，該公司宣布執行 10 億美元庫藏股計畫。

分析師 Ives 將 Palantir 股票評為跑贏大盤，目標價為 25 美元，並該股列為最喜愛的科技股之一，稱「宏觀背景正掩蓋這過去 30 年來最大的技術革命。」

總體而言，分析師對 Palantir 股票的看法不一。根據 FactsSet 調查，受訪的 20 名分析師中，有 6 名分析師將其評為「買進」，7 名分析師將其評級為「賣出」，7 名分析師將其評級為「續抱」。