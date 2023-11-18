OpenAI執行長阿特曼遭解職 科技界震撼

被視為 ChatGPT 之父、人工智慧 (AI) 領域大咖阿特曼 (Sam Altman)，周五 (17 日) 被董事會解除 OpenAI 公司執行長職務，理由是對他擔任領導人的能力已失去信心，這個突然的消息在科技界引發不小震撼。

OpenAI 宣布，現任技術長 Mira Murati 將擔任臨時執行長，這段期間將正式尋找永久執行長。

於此同時，聯合創辦人兼總裁 Greg Brockman 周五晚間則在 X 平台上宣布，將辭去在 OpenAI 的職務。他說：「根據今天的消息，我宣布辭職。」

在 AI 聊天機器人 ChatGPT 去年底開始爆紅以後，對許多人來說，阿特曼幾乎已經等同於生成式 AI 的代言人。

知情人士說，很多員工是從公司內部聲明和公開部落格中得知這個突然的人事異動。據悉 OpenAI 預定周五下午緊急召開全體員工會議。

董事會透過聲明說：「這是經過董事會仔細審議的結果，董事會認為，阿特曼在溝通的過程中一直不夠坦誠，阻礙了董事會履行職責的能力。董事會不再相信他能繼續帶領 OpenAI。」

ChatGPT 去年 11 月推出爆紅，讓 38 歲的阿特曼一夕成名，美國總統拜登、英國首相蘇納克 (Rishi Sunak) 都看重他的見解。阿特曼也是 AI 領域直言不諱的代表之一，多次警告 AI 發展潛力對人類的威脅。

阿特曼遭解職，讓 OpenAI 裡裡外外都感到震驚，據說直到周五一早，阿特曼仍發送定期給員工的電子郵件。

阿特曼周五在 X 平台上發文說：「我熱愛我在 OpenAI 的時光。對我個人來說，這是一段革命性的時光，希望對這個世界也有一些改變。最重要的是，我喜歡和一群才華洋溢的人合作。對於下一步，還有很多要說的。」

擔任執行長期間，阿特曼讓 OpenAI 成為全世界最重要的 AI 公司之一，該公司最近正洽商以 860 億美元估值，把員工持股賣給投資人。

受阿特曼離職消息影響，已向 OpenAI 注資 100 億美元的微軟 (MSFT-US) 下跌 1.68%，收在每股 369.85 美元。

科技圈反應

隨著人事大地震的消息傳開，祝福和批評的聲音接踵而至。

Google(GOOGL-US) 前執行長施密特 (Eric Schmidt) 在 X 上說，阿特曼是「我的英雄」，「他把一家公司從一無所有變成身價 900 億美元，並永遠改變了我們的世界。我迫不急待想看他下一步要做什麼。」

Wedbuch 證券分析師 Daniel Ives 說：「此消息令人震驚，阿特曼是 OpenAI 成功的關鍵。我們相信，隨著阿特曼離去，微軟和微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 將對 OpenAI 有更大控制權。」

ChatGPT (圖: Shutterstock)

加州柏克萊大學教授、本身也是 AI 新創公司創辦人的 Pieter Abbeel 說，當他聽到阿特曼被趕出公司時，整個人傻住了，「如果沒有他，GPT-4 不會出現。」

Abbeel 曾在 2016 年和 2017 年擔任 OpenAI 的研究科學家，他說，阿特曼是 OpenAI 最關鍵的幾名員工，不但是帶領 OpenAI 的關鍵角色，也為公司募集用於開發 AI 模型的可觀資金。

避險基金 Great Hill Capital 董事長 Thomas Hayes 則說，短期內，OpenAI 籌資能力或許會受影響，但中長期而言不成問題。

其他分析師認為，阿特曼的離開雖然有一定影響，但不會破壞 AI 流行、或是 OpenAI 和微軟的競爭力。

市調機構 Forrester 負責生成式 AI 和機器學習的 Rowan Curran 說：「阿特曼顯然是 OpenAI 的一股力量，OpenAI 能有今天，阿特曼出力不少。但就我們所知，此刻沒有理由以為公司內部、技術面或方法存在任何問題。」