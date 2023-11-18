〈紐約匯市〉Fed降息預期發酵 美元周跌近2% 今年來第二大跌幅

美元周五 (17 日) 收低，本周創今年來第二大跌幅，主因是美國通膨趨緩，加深投資人對聯準會 (Fed) 將降息的揣測。日元強彈並收復 150 關卡。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.49%，報 103.85。

DXY 本周下跌將近 1.8%，是 7 月中旬以來最大單周跌幅。

麥格理駐紐約全球外匯和利率策略師 Thierry Wizman 表示，每件事都指向美國第 4 季經濟趨緩，關鍵將在企業也會跟著調降成長前景，「企業沒有第 3 季的定價力，也沒有看見第 3 季的消費者熱情。」

歐元兌美元上揚 0.52% 至 1.0906，歐盟統計局證實，歐元區 10 月通膨率年比大幅下滑。

日元揚眉吐氣，上揚 0.69% 至 149.68 日元對 1 美元，是近兩周以來首次收復 150 整數關卡。從周一迄今，美元兌日元共貶值約 1.4%。

日本副財務大臣赤澤亮正周五向國會表示，日本當局並未在心中設定特別的匯價，才要進場干預匯市。

MUFG 外匯分析師 Lee Hardman 說，日元轉強，反映全球經濟成長疑慮升高。

英國比意料中疲弱的零售銷售數據，為本周低迷的經濟數據再添一筆，但這並未阻止英鎊攀高，周五上揚 0.42% 至 1.2458 美元。

全球疲弱的經濟數據，雖然加深投資人對勁展望的擔憂，但也代表全球央行可能已在對抗物價飆漲的戰爭中獲勝。

期貨市場押注，Fed 2024 年 12 月以前將降息 93 個基點，造成美元的賣壓。

貨幣市場另預測，歐元區明年可能降息將近 100 個基點。不過歐洲央行 (ECB) 決策官員 Robert Holzmann 和 Joachim Nagel 周五表示，必要時準備好隨時再度升息。

ECB 總裁拉加德周五稍早說，歐盟需要資本市場聯盟，不管是負債沉重的國家或銀行，都無法提供能讓歐盟更富生產力、更加獨立所需要的資金。

截至周五 (17 日) 台灣時間約 6:00 價格：