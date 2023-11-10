【債市觀察】降息的曙光不遠了? 停止升息後進場投資級債券，持有1年報酬可望達雙位數

全球政經風險升溫，美國聯準會官員鷹鴿互見，諸多不確定性因素壟罩全球市場，導致美國 10 年期公債殖利率一度觸及 5％後回落，投資等級債也跟著攀升至 6％以上，高於歷史平均的 4.5％，入手時機更加明朗。

從去年年底市場就瀰漫著降息的預期，積極的投資人早已卡位債券基金或 ETF，等待高債息與降息將帶來價格上漲的果實。

沒想到一年快過去了，債券價格不僅沒有回升，反而持續破底，10 年期美債殖利率差點觸及 5% 的關卡，究竟一蹶不振的債券市場，何時才能重振牛風呢?

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一、市場焦點

降息的曙光不遠了?

美國聯準會 11 月 FOMC 會議再次暫停升息，相對緩解市場對於利率持續走高的擔憂，10 年期美債殖利率應聲隨之下滑，從用來預測未來聯準會升降息機率的 FED Watch 工具觀察，市場普遍共識認為年底前不會再進行升息，即使暫停不升息，仍可能維持一段時間的高利率。因為目前美國經濟景氣仍穩健，通膨仍高於聯準會目標，但值得注意的是，失業率升至 3.9%，高於市場預期與前值的 3.8%，創去年 1 月以來新高，加上非農就業市場也低於預期，另外美國 2 年期和 10 年期公債殖利率之間的利差最近開始收斂幅度趨陡，上述現象都是經濟轉變的訊號。

停止升息尾巴 利於投資級債表現

根據過去幾次升息到頂部後的經驗，聯準會平均停止升息的月數為 8 個月。也有發生過最長 15 個月的狀況，若維持高利率的時間拉長，對於長天期債的影響較大，也進一步可能影響股市，因為借貸成本高昂，不利於企業營運獲利。按照目前市場普遍預估，最快要到 2024 年下半年才有降息的可能，因此，若期待債券市場有谷底反彈表現，需要有耐心等待一下。

根據過去歷史經驗，投資人在停止升息當日進場並持有 6 個月、1 年、2 年或 3 年，正報酬機率均為 100%，持有 1 年以上的累積報酬更可達雙位數。

另外，自 2000 年以來，若投資人在殖利率超過 5% 以上時進場美國投資等級債，分別持有 1、2、3 年的平均報酬為 8.1%、15.9% 及 24.5%，明顯優於任一個月進場的平均報酬 5.8%、12% 及 18.4，此時進場相對有利。

資產管理公司先鋒 Vanguard 的研究模擬，若市場還持續升息，短債會是較佳的防禦工具，但當市場真進入降息階段，長天期債券的表現會相對呈現較好的報酬結果。

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二、資產配置方向

整體來說，債券市場已逐漸接近利空出盡，現階段可以分批佈局債券型資產，尤其高評級的投資等級債券。

若您本身是偏好股票型資產的投資人，可以將部分資金進行債券資產的配置 ; 若您目前配置已是債券型資產，可以調整投資組合的平均持有天期與信評種類，在聯準會政策與經濟數據更加明朗化前，預期利率可能維持高檔震盪，參考目前各債券殖利率皆躍升至歷史相對高位，短線可先以中短天期的高評級債券基金為主，等到降息呼聲更為明確時，再加碼長天期債券基金。或是可以直接選擇複合型債券基金，分散債券的信用評等與天期。

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三、2023Q4 精選焦點基金

投資等級債券

深度瞭解: 高盛投資級公司債基金 X 股美元 (月配)

核心重點: 非常「純」的美元投資級債，美國地區比例高達 85% 以上，依目前殖利率與投資等級風險考量，屬於穩定且安心的投資標的。

深度瞭解: 摩根基金 - 環球企業債券 (美元)(每月派息)

核心重點: 持債數量超過 1,200 檔，風險高度風散，且投資地區也極為分散，美國佔 6 成，其他國家佔 4 成，因多元分散效果，投資組合的波動度較低。

複合式債券

深度瞭解: 安聯四季豐收債券組合基金 - B 類型 (月配息)- 美元

核心重點: 多元組合各類債券的投資，可因應市場輪動，尤其近幾年來從地緣政治、疫情發展，還有全球主要利率政策對市場的牽動，在市場波動增大的情況下，多元組合有助於強化投組下檔保護。

深度瞭解: 安聯美國收益基金 - AM 穩定月收類股 (美元)

核心重點: 混合式債券，追求一致穩健的現金流，一方面布局約七成投資級債券、降低風險型資產，另一方面性布局約三成的非投資等級債券，增添報酬型資產，亦藉由券種存續期配置來降低投資組合的存續期、降低利率波動的風險。

四、精選焦點基金近期績效

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險