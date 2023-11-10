佳能企業擺脫虧損 前三季EPS 0.82元

光學元件廠佳能企業 (2374-TW) 第三季獲利表現亮麗，今 (10) 日公布最新財報，第三季稅後純益 2.39 億元，每股純益達 0.84 元，前三季擺脫虧損，稅後純益 2.32 億元，每股純益 0.82 元。

佳能企業指出，第三季出貨的主力產品仍為影像應用，光學零組件出貨也高於第二季；AI & Edge Computing 技術設計應用的車用及監控產品，相關洽談專案已逐漸提升，目標追求 2025 年突破現有車用及監控產品領域。

佳能企業第三季營收 15.8 億元，毛利率 28.54%，季增 4.69 個百分點，年增 6.06 個百分點，稅後純益 2.39 億元，季增 2.97 倍，年增 40.63%，每股純益達 0.84 元。

佳能企業前三季營收 36.09 億元，毛利率 25.28%，年增 3.07 個百分點，前三季稅後純益 2.32 億元，年增 36.88%，每股純益 0.82 元。

佳能企業積極開拓業務，以全球為目標版圖，在區域政治發展的影響下，生產基地已是客戶訂單洽談的一環，為此，佳能企業籌建越南第二廠，預計在 2023 年底前完成購入，並計畫於 2024 年納入生產基地，以符合對客戶最大利益需求服務準則。