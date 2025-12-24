鉅亨研報 2025-12-24 17:14

‌



美股總經與政策焦點

美國 GDP 強勁卻伴隨通膨隱憂

美國第三季實質 GDP 季增年率勁揚 4.3%，創兩年新高，主要受惠於強勁的民間消費。然而，核心 PCE 通膨率仍達 2.9%，高於聯準會目標。受政府停擺影響，部分數據發布延宕。市場目前評估，強勁的經濟數據可能迫使聯準會放緩降息步伐，政策官員對通膨黏性保持警惕，預期 2026 年恐僅有一次降息機會，貨幣政策將維持「預防性緊縮」的態度。

貴金屬狂飆，黃金白銀雙創天價

貴金屬多頭氣勢如虹，現貨黃金逼近每盎司 4,500 美元大關，白銀亦首度突破 70 美元，期貨雙雙創下歷史新高。這波漲勢主要由地緣政治風險升溫及降息預期推動，加上全球央行持續購金與 ETF 資金強勁流入，金價有望寫下自 1979 年以來的最佳年度表現。市場避險情緒濃厚，資金持續湧入實體資產尋求庇護。

川普抨擊「利多不漲」的市場邏輯