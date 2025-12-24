鉅亨研報 2025-12-24 17:21

聖誕行情怎麼布局？外資偏好標的與概念股精選！ (圖:shutterstock)

台股加權指數上漲 0.22 % 收在 28371.95，櫃買指數上漲 0.74 % 收在 269.75。這周加權指數從 27500 點一路反彈到回到 28371 點，櫃買則是創下自 2024 年 8 月以來的新高。近期股市橫盤震盪大。

本週強弱勢族群 :

強勢族群： 太陽能、軟體設計開發、石化及塑橡膠

弱勢族群： 半導體導線架、ASIC、食品

本週關注重點：

數據公布

1. 美國 11 月工業生產回溫了，製造業卻還在原地踏步：

根據聯準會 (Fed) 公布的數據，11 月工業生產指數按月成長 0.2%，扭轉 10 月 -0.1%，年增率升至 2.5%，創 2022 年 4 月以來最快增速。其中，製造業產出 11 月年增率 1.9%，符合市場預期，優於 10 月下滑 0.4% 的表現 (製造業約占美國經濟的 10.1%，近月表現持續在原地踏步)。部分仰賴進口原料的產業持續承壓於關稅成本；另一方面，初級金屬等過去面臨激烈外國競爭的產業，則在貿易政策保護下受惠。

2. 美國第三季 GDP 優於預期：