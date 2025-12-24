聖誕行情怎麼布局？外資偏好標的與概念股精選！
鉅亨研報
台股加權指數上漲 0.22 % 收在 28371.95，櫃買指數上漲 0.74 % 收在 269.75。這周加權指數從 27500 點一路反彈到回到 28371 點，櫃買則是創下自 2024 年 8 月以來的新高。近期股市橫盤震盪大。
本週強弱勢族群 :
強勢族群： 太陽能、軟體設計開發、石化及塑橡膠
弱勢族群： 半導體導線架、ASIC、食品
本週關注重點：
- 數據公布
1. 美國 11 月工業生產回溫了，製造業卻還在原地踏步：
根據聯準會 (Fed) 公布的數據，11 月工業生產指數按月成長 0.2%，扭轉 10 月 -0.1%，年增率升至 2.5%，創 2022 年 4 月以來最快增速。其中，製造業產出 11 月年增率 1.9%，符合市場預期，優於 10 月下滑 0.4% 的表現 (製造業約占美國經濟的 10.1%，近月表現持續在原地踏步)。部分仰賴進口原料的產業持續承壓於關稅成本；另一方面，初級金屬等過去面臨激烈外國競爭的產業，則在貿易政策保護下受惠。
2. 美國第三季 GDP 優於預期：
美國商務部經濟分析局 (BEA) 周二 (23 日) 公布的初值，美國第三季 GDP 季增率成長 4.3%，創下兩年來最快增速，(市場預期 3.2%-3.3%，Q2 GDP 3.8%)。削弱市場對聯準會 (Fed) 短期內持續降息的押注，帶動美國公債殖利率走高，投資人重新評估利率前景，科技權值股承壓，美元跌幅也隨之收斂。
