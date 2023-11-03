美10月非農新增就業人數降至15萬 失業率升至近兩年新高

美國 10 月就業市場成長降溫，部分原因是受美國汽車工人聯合會 (UAW) 針對底特律三大汽車製造商罷工影響，與此同時失業率升近兩年新高、時薪月增速度放緩，表明雇主對工人的強勁需求開始消退。

美國勞工部周五（3 日）公布數據顯示，10 月非農就業新增 15 萬人，低於市場預期的 18 萬人，前值自 33.6 萬人下修至 29.7 萬人，另外當月失業率升至 3.9%，高於市場預期與前值的 3.8%，創去年 1 月以來新高，平均時薪年增率加速成長，月增率則小幅下滑。

美國 10 月非農新增就業人數超預期下滑至 15 萬人，創去年以來次低。(圖：ZeroHedge)

10 月非農就業報告：

非農新增就業報 15 萬人，預期 18 萬人，修正後前值 29.7 萬人

失業率報 3.9%，預期 3.8%，前值 3.8%

平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.4 小時，前值 34.4 小時

平均每小時薪資年增率報 4.1%，預期 4.0%，修正後前值 4.3%

平均每小時薪資月增率報 0.2%，預期 0.3%，修正後前值 0.3%

勞動參與率報 62.7%，預期 62.8%，前值 62.8%

先前幾個月的非農數據都有大幅下修，8 月就業人數從 22.7 萬下修至 16.5 萬，降幅為 6.2 萬、9 月則從 33.6 萬下修至 29.7 萬，降幅為 3.9 萬。經修正後的 8、9 月非農新增就業人數總和比先前報告減少 10.1 萬人。整體來看，在過去的 8 個月內，全部數據都被大幅下修。

過去 8 個月非農新增就業人數均遭下修。(圖：ZeroHedge)

根據報告，就業人數成長主要是在醫療保健、政府和社會救援領域，而由於汽車產業罷工，製造業就業人數減少。具體來看， 10 月製造業就業人數減少 3.5 萬人，其中汽車與零組件產業就業人數減少 3.3 萬人，主因是受到罷工活動影響。

不過 UAW 已與底特律三大汽車製造商達成初步協議，因此罷工只是暫時。展望未來，作為消費者支出和整體經濟基礎的勞動力市場持續受挫，可能會引發外界對美國是否有能力抵禦高利率而不陷入經濟衰退的擔憂。

10 月製造業就業人數受 UAW 罷工活動影響下滑。(圖：ZeroHedge)

與此同時，10 月失業率升至 3.9%，高於市場預期和 9 月前值 3.8%，創近兩年新高，失業總人數為 650 萬人。報告顯示，儘管失業率月增幅度變化不但，但比 4 月的低點升逾 0.5%，失業人口增加 84.9 萬人。該指標透露今年夏季熱絡的招聘開始降溫。

10 月失業率升至 3.9%，創去年 1 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

10 月薪資增速放慢至 4.1%，為 2021 年年中以來最慢，低於 9 月的 4.2%，不過高於市場預期的 4.0%；10 月平均時薪則月增 0.2%，低於預期的 0.3%，與 9 月前值持平。

美國 10 月平均時薪年增速度放緩至 4.1%。(圖：ZeroHedge)

另外，10 月勞動力參與率持穩在 62.7%，低於市場預期和 9 月的 62.8% 略有下滑。近幾個月，勞動力供需正趨於平衡，部分原因是勞動力參與率的改善。10 月平均每周工時消幅下降至 34.3，不及預期與前值的 34.4。

非農就業報告是由兩項調查組成，一是家庭調查，另一則是企業調查。雖然兩者調查結果都凸顯就業市場的疲態，但由於失業率上升、勞動參與率下滑和就業人數減少，家庭調查結果顯示就業人數減少 34.8 萬，創新冠疫情以來最大降幅，有評論指出這意味著美國經濟已經陷入衰退。

美國 10 月家庭調查就業數據結果糟糕。(圖：ZeroHedge)

經濟開始放緩 Fed 可能提前降息

華爾街分析師認為，美國經濟已經出現放緩跡象，因此聯準會 (Fed) 降息時間可能提前。本周公布的幾項主要數據都表現不佳，包括 10 月製造業景氣、「小非農」ADP 就業數據。與此同時，近期金融與科技公司都在裁員，預料還可能會進一步蔓延。

雖然失業率仍然不高，但呈上升趨勢。另外美國 2 年期和 10 年期公債殖利率之間的利差在過去一年多來一直處在倒掛狀態，最近開始趨陡，上述現象都是經濟衰退的訊號。

凱投宏觀表示，Fed 放棄緊縮政策傾向的最有力證據是薪資成長繼續放緩，平均時薪僅月增 0.2%，年增降至 2021 年中期以來低點 4.1%，預料 Fed 將在明年上半年降息。

AmeriVet Securities 美國利率交易和策略主管 Gregory Faranello 表示，就業報告符合對美國經濟的看法觀點，即經濟正在放緩。

紐約 FHN 金融宏觀策略師 Will Compernoll 表示，市場現在對於 Fed 已完成升息這件事非常有自信，10 月非農報告是市場定價的最後一步。

專家看法

Indeed Hiring Lab 經濟研究主管 Nick Bunke 認為，周五的就業報告透露就業市場在邁向軟著陸的過程中出現溫和鬆動，但也可能是更令人不安的經濟衰退開始。

BMO Capital Markets 駐多倫多資深分析師 Sal Guatieri 表示，這是一份對 Fed 非常友好的報告，唯一的問題是勞動力減少。儘管如此，該報告的整體疲軟在很大程度上讓 Fed 在 12 月是否連續第三次維持利率不變保持觀望。

彭博多名經濟學家認為，10 月份的就業報告對求職者來說是令人沮喪的，但對 Fed 來說是鼓舞人心的，因為 Fed 希望將通膨率降到 2% 的目標。然而這份報告發出的最大訊號是失業率的上升，這蓋過整體非農就業人數大幅放緩和大幅負面修正的影響。

市場反應

截稿前，道瓊工業指數漲近 150 點或 0.44%，暫報 33,986.87 點；那斯達克綜合指數漲逾 110 點或 0.82%，暫報 13,403.83 點；標普 500 指數漲逾 30 點或 0.72%，暫報 4,348.76 點；費城半導體指數漲逾 50 點或 1.53%，暫報 3,419.60 點。美國 10 年期公債殖利率跌至 4.558%、美元指數跌至 105.2。

根據芝商所 FedWatch Tool 數據，Fed 在 12 月維持利率不變的機率為 95.7%，升息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 4.3%。值得注意的是，明年 6 月降息 1 碼的預期為 41.5%，降息兩碼 (50 個基點) 的機率也有 30.8%，維持利率不變的機率則為 19.2%。