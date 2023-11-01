美9月JOLTS職位空缺超預期升至955.3萬 連兩個月成長

美國勞工部周三 (1 日) 公布的 9 月職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 遠超市場預期並連續兩個月攀升，凸顯美國經濟各領域的勞動力需求仍非常強勁。

美國 9 月 JOLTS 職位空缺數連兩個月成長。(圖：ZeroHedge)

具體來看，9 月職位空缺數增至 955.3 萬個，遠超經濟學家預期的 925 萬個，也高於 8 月修正後前值 949.7 萬個，連續兩個月成長。而這意味著 9 月份職位空缺數量比失業人數多 319.3 萬人，為 6 月份以來的最高水準，扭轉了過去 3 個月勞動力市場正常化的趨勢。

9 月份職位空缺數量比失業人數多 319.3 萬人，為 6 月份以來的最高水準。(圖：ZeroHedge)

根據勞工部的數據，住宿和食品服務 (+14.1 萬) 以及藝術、娛樂 (+3.9 萬) 的職位空缺增加；其他服務 (-12.4 萬)、聯邦政府(-4.3 萬) 和資訊 (-4.1 萬) 的職位空缺減少。

(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，儘管最近職位空缺數激增，但失業人數也同時成長 (9 月份上升至 636 萬)，這意味著每個失業者的職位空缺數量實際上連續第三個月保持不變，為 1.50，約與兩年多來新低持平。

9 月每個失業者的職位空缺數量實際上連續第三個月保持不變。(圖：ZeroHedge)

另外，10 月離職率 (衡量自願離職者占總就業人數的比例) 連續第三個月穩定在 2.3%，為 2021 年初以來的最低水準，與此同時招聘人數增加 2.1 萬至 558.71 萬人，略高於 2021 年 3 月以來的低點。

10 月離職率連續第三個月穩定在 2.3%，為 2021 年初以來的最低水準。(圖：ZeroHedge)

分析指出，雖然 9 月份的增幅不是特別大，僅比 8 月修正後數值增加 5.6 萬，主因是受住宿和餐飲服務業的大幅增加推動，但仍表明勞動力市場具有彈性。而且這種強勁支撐了消費者支出，抑制失業率並幫助經濟經承受高利率和物價攀升的考驗。

然而有評論認為，有鑑於 JOLTS 準確性的問題 (約三分之二或 70% 的最終職位空缺數為估算)，這份報告對聯準會(Fed) 政策的影響力完全為零，市場只會把目光放在「小非農」ADP 和同日其他經濟數據上。