美10月ISM非製造業指數降至51.8 創5個月新低

美國 ISM 周五 (3 日) 公布的最新數據顯示，10 月服務業擴張速度降至 5 個月以來最慢且連續第二個月下滑，原因是企業活動放慢、雇主縮減招聘規模。不過在新訂單加速成長的情況下，短期內服務業動能有望回升。

具體來看，10 月 ISM 非製造業指數自 9 月的 53.6 降至 51.8，低於經濟學家預期的 53，創今年 5 月以來新低且跌幅為去年 4 月以來最大，但仍略高於 50 榮枯線之上。分析指出，消費者在新冠疫情時期對服務需求的激增已經消退，現在重新轉向商品。根據最新數據顯示，美國第三季商品支出已遠遠超過服務支出。

美國 10 月 ISM 非製造業指數降至 51.8，創 5 個月新低，降幅為去年 4 月以來最大。(圖：ZeroHedge)

與此同時，全球標普 (S&P Global) 機構同日公布的 10 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值報 50.6，為今年 7 月以來新高，雖然低於預期的 50.9 但高於 9 月的 50.1。另外標普 10 月綜合 PMI 終值自 9 月的 50.2 升至 50.7，但仍略低於預期的 50.9。

美國 10 月 Markit 服務業 PMI 終值升至 50.7，為今年 7 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

美國 10 月 ISM 非製造業指數細項：

商業活動生產指數報 54.1，前值 58.8

新訂單指數報 55.5，前值 51.8

僱傭指數報 50.2，前值 53.4

供應商交貨指數報 47.5，前值 50.4

存貨指數報 49.5，前值 54.2

物價指數報 58.6，前值 58.9

未完成訂單指數報 50.9，前值 48.6

新出口訂單指數報 48.8，前值 63.7

進口指數報 60.0，前值 50.6

庫存景氣指數報 54.4，前值 54.8

(圖：ISM)

報告顯示，上月 12 個服務行業中，娛樂和休閒、零售貿易和建築業為成長之首，而房地產、農業、採礦業是報告中擴張速度放慢的 5 個產業當中的 3 個。

觀察指數細項，新訂單指數自 9 月的 51.8 升至 55.5；出口訂單自 63.7 大幅下滑至 48.8，可能反應美元對美國主要貿易夥伴貨幣的強勢。存貨指數自 54.2 降至 49.5，自今年 4 月以來首次跌入萎縮區間。

服務業通膨仍然居高不下，10 月物價指數僅從 9 月的 58.9 小幅降至 58.6。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，服務業通膨仍然居高不下，10 月物價指數僅從 9 月的 58.9 小幅降至 58.6。服務業通膨是聯準會 (Fed) 將通膨率降至 2% 目標的核心，不過該指數對升息的反應較小。一些分析師認為，ISM 的服務業物價指數可以較全面預測個人消費支出的通膨狀況。

另外，10 月雇傭指數自 53.4 降至 50.2，顯示服務業招聘情況有所下滑。美國近期數據無不透露就業市場開始降溫，「小非農」ADP 與非農的新增就業人數均不及預期，另外上周續領失業金人數更是升至 6 個月來新高。

標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，與最新的強勁美國第三季國內生產毛額 (GDP) 數據相比，PMI 調查描繪出的經濟健康狀況要暗淡得多，10 月份商業活動連續第三個月非常緩慢成長。受消費者支出上升推動的服務業活動夏季激增已陷入停滯。因此，調查數據與 GDP 以 1.5% 左右的年增速大約一致。

不過他也提到，疲軟的需求環境的一個有利因素是 10 月份物價壓力的進一步冷卻。更為光明的通膨展望以及利率相應觸頂的希望，幫助提振企業對未來一年前景的信心。