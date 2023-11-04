美10月ISM非製造業指數降至51.8 創5個月新低

美國 ISM 周五 (3 日) 公布的最新數據顯示，10 月服務業擴張速度降至 5 個月以來最慢且連續第二個月下滑，原因是企業活動放慢、雇主縮減招聘規模。不過在新訂單加速成長的情況下，短期內服務業動能有望回升。
具體來看，10 月 ISM 非製造業指數自 9 月的 53.6 降至 51.8，低於經濟學家預期的 53，創今年 5 月以來新低且跌幅為去年 4 月以來最大，但仍略高於 50 榮枯線之上。分析指出，消費者在新冠疫情時期對服務需求的激增已經消退，現在重新轉向商品。根據最新數據顯示，美國第三季商品支出已遠遠超過服務支出。
與此同時，全球標普 (S&P Global) 機構同日公布的 10 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值報 50.6，為今年 7 月以來新高，雖然低於預期的 50.9 但高於 9 月的 50.1。另外標普 10 月綜合 PMI 終值自 9 月的 50.2 升至 50.7，但仍略低於預期的 50.9。
美國 10 月 ISM 非製造業指數細項：
- 商業活動生產指數報 54.1，前值 58.8
- 新訂單指數報 55.5，前值 51.8
- 僱傭指數報 50.2，前值 53.4
- 供應商交貨指數報 47.5，前值 50.4
- 存貨指數報 49.5，前值 54.2
- 物價指數報 58.6，前值 58.9
- 未完成訂單指數報 50.9，前值 48.6
- 新出口訂單指數報 48.8，前值 63.7
- 進口指數報 60.0，前值 50.6
- 庫存景氣指數報 54.4，前值 54.8
報告顯示，上月 12 個服務行業中，娛樂和休閒、零售貿易和建築業為成長之首，而房地產、農業、採礦業是報告中擴張速度放慢的 5 個產業當中的 3 個。
觀察指數細項，新訂單指數自 9 月的 51.8 升至 55.5；出口訂單自 63.7 大幅下滑至 48.8，可能反應美元對美國主要貿易夥伴貨幣的強勢。存貨指數自 54.2 降至 49.5，自今年 4 月以來首次跌入萎縮區間。
值得注意的是，服務業通膨仍然居高不下，10 月物價指數僅從 9 月的 58.9 小幅降至 58.6。服務業通膨是聯準會 (Fed) 將通膨率降至 2% 目標的核心，不過該指數對升息的反應較小。一些分析師認為，ISM 的服務業物價指數可以較全面預測個人消費支出的通膨狀況。
另外，10 月雇傭指數自 53.4 降至 50.2，顯示服務業招聘情況有所下滑。美國近期數據無不透露就業市場開始降溫，「小非農」ADP 與非農的新增就業人數均不及預期，另外上周續領失業金人數更是升至 6 個月來新高。
標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，與最新的強勁美國第三季國內生產毛額 (GDP) 數據相比，PMI 調查描繪出的經濟健康狀況要暗淡得多，10 月份商業活動連續第三個月非常緩慢成長。受消費者支出上升推動的服務業活動夏季激增已陷入停滯。因此，調查數據與 GDP 以 1.5% 左右的年增速大約一致。
不過他也提到，疲軟的需求環境的一個有利因素是 10 月份物價壓力的進一步冷卻。更為光明的通膨展望以及利率相應觸頂的希望，幫助提振企業對未來一年前景的信心。