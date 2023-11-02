美國薪資漲勢仍強 Fed利率決策難度提升

有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報 (WSJ) 財經記者 Nick Timiraos 周三 (2 日) 撰文表示，美國工人的調薪幅度雖沒有去年這麼大但仍不算小，這對工人來說是好消息，不過對聯準會 (Fed) 降通膨的努力來說可能增添決策的複雜性。

美國勞工部本周二公布的第三季聘雇成本指數 (ECI) 季增 1.1%，略高於第二季的 1%，數據顯示出隨經濟成長加速，薪資成長帶來的通膨壓力仍然較大。

雖然 Fed 在周三的貨幣政策會議上宣布維持基準利率不變，但有可能保持未來繼續升息的可能性，除非出現薪資成長放緩、通膨降溫的更明顯跡象，而這份 ECI 報告似乎也讓 Fed 維持立場，即高利率將會持續到明年。

摩根大通資產管理公司 (J.P. Morgan Asset Management) 首席全球策略師 David Kelly 認為，目前的局勢面臨薪資與物價彈簧(wage-price slinky)，兩者都在下降，只是速度很慢。

勞工部周二的報告憂喜參半。民間企業今年第三季的薪資福利支出年增 4.3%，增速季第二季的 4.5% 與第一季的 5.2% 持續下滑。然而，各地方政府公務員第三季薪資大幅成長 4.8%，創 2001 年以來最快增速，推高整體薪資增幅。

Fed 認為若要讓通膨回落至 2% 的目標，薪資年增率應該降至 3% 到 3.5%。而目前的問題是該如何實現這個目標，尤其是在最近幾個月消費者支出和就業數據超預期的情況下。巴克萊資深美國分析師 Jonathan Millar 表示，需求依然強勁，給薪資帶來加速成長的壓力。

根據哈佛大學經濟學家 Jason Furman 估算，剔除波動較大的獎勵薪資後，民間企業第三季薪資年增幅度縮小至 3.9%，雖然仍接近普遍認為的高點 4%，但比去年年中 5.6% 的峰值要低很多。

不過美國不同區域薪資增幅並不平均。報告顯示，在鳳凰城和邁阿密都會區，由於新冠疫情後人口流入放緩，該地薪資漲幅有所下降。同時，紐約都會區的薪資漲幅今年大致保持穩定，但已低於疫情後經濟恢復的初期。

另外，不同產業薪資趨勢也不盡相同，餐飲業、零售業薪資在去年觸頂後增幅一直放緩，因為當時雇主一直在增加人手以滿足工作需求。

其中護理工作的薪資增幅較大，主要因為大量護士在疫情期間離職或退休，而且仍然保持較快增速。在教育行業，薪資成長基本保持穩定，因學校已恢復正常運轉。

值得注意的是，有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，10 月美國民間企業就業人數經季節調整後增加 11.3 萬人，遠低於經濟學家預期的 15 萬人，但大幅高於前值 8.9 萬人。數據透露美國吃緊的就業市場開始出現鬆動跡象。

薪資方面，10 月份在職者薪資年增 5.7%，連續第 13 個月下滑，創 2021 年 10 月以來最小年度增幅；跳槽者的薪資則年增 8.4%，是 2021 年 7 月以來最小增幅。不過兩項實質薪資增速仍遠高於 Fed 設定的通膨目標。

不過 9 月職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 遠超市場預期並連續兩個月攀升，凸顯美國經濟各領域的勞動力需求仍非常強勁。有評論認為，有鑑於 JOLTS 準確性的問題 (約三分之二或 70% 的最終職位空缺數為估算)，這份報告對 Fed 政策的影響力完全為零，市場只會把目光放在「小非農」ADP 和其他經濟數據上。