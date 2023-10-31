美國第三季ECI超預期成長 Fed高利率難降

美國第三季聘雇成本指數 (ECI) 意外加速成長，主因是薪資強勁增幅推動，加劇外界擔憂穩健的就業市場可能會讓通膨保持在聯準會 (Fed) 的目標上方，也是高利率可能維持一段時間的最新跡象。

美國勞工統計局 (BLS) 周二 (31 日) 公布數據顯示，第三季 (7 至 9 月) 衡量薪資和福利的指標 ECI 季增 1.1%，高於市場預期和前值的 1%；按年來看，ECI 成長 4.3%，儘管是自 2021 年底以來最小增幅，但仍遠高於新冠疫情前的增速。

美國第三季 ECI 增速超預期，通膨可能頑強難退。(圖：ZeroHedge)

美國第三季 ECI 年增 4.3%，較第二季明顯回落，但仍高於新冠疫情前水準。(圖：ZeroHedge)

另外，雖然民間企業的薪資成長略有回升，但州和地方政府的薪資卻大幅飆升。具體來看，第三季民間企業薪資成長 1.1%，高於第二季的 1.0%，按年來看成長 4.5%。州和地方政府的薪資在第三季勁揚 1.8%，遠高第二季的 0.8%，主因是由於教育、衛生服務和公共行政方面的薪水增加；按年來看成長 4.8%。

第三季民間企業薪資增幅基本持穩，但州和地方政府的薪資卻大幅飆升。(圖：ZeroHedge)

整體來看，第三季薪資成長 1.2%，高於第二季的 1.0%；按年來看成長 4.6%，與第二季持平。薪資增幅仍遠高於新冠疫情前水準。而經通膨調整後的第三季薪資年增 0.9%，低於第二季的 1.7%，此外第三季就業福利季增 0.9%、年增 4.1%。

雖然有許多其他收入指標更頻繁公布，其中包括單月非農就業報告中的薪資成長數據，但經濟學家更傾向觀察 ECI 指數，因為該指數不會因職業或產業之間就業構成變化而扭曲。

分析指出，在 Fed 官員密切留意經濟數據，尋找就業市場不再放緩的跡象之際，勞通成本意外成長可能加劇通膨頑強難退的擔憂。

市場普遍預估，在本周三 (11/1) 開始為期兩天的貨幣政策會議結束時，決策者將維持基準利率不變，然而薪資成長持續加速可能會促使 Fed 在未來幾個月進一步升息。

儘管如此，有其他指標顯示薪資成長正在放緩。亞特蘭大聯準銀行的薪資成長追蹤指標─薪資中值的 3 個月移動平均值─自 7 月以來的幾個月內有所放緩。目前外界預估，本周五 (11/3) 公布的 10 月非農就業報告中，薪資成長會寫下兩年多來最小年度收入增幅。

高頻經濟公司 (High Frequency Economics) 首席美國經濟學家法魯奇 (Rubeela Farooqi) 表示，薪資繼續以較高的速度成長，這對 Fed 官員來說太快了。決策者此次會議可能會再次保留升息的選項，並將承諾在一段時間內維持現制性政策立場。