摩根大通：債市表現像1969年重演 當時很快就經濟衰退

摩根大通表示，隨著聯準會在 7 月升息後已暫停腳步，長期美國公債殖利率卻在上漲，這並非典型的市場反應。需要注意的是，如果當前的走勢是重演 1969 年的表現，那麼美國恐怕很快見到經濟衰退。

在周三 (25 日) 發布的報告中，摩根大通分析師指出，在過去 12 個聯準會緊縮周期中，債券市場在最後一次升息後，普遍經歷了牛市陡峭化，即短期利率下降速度快於長期利率。

但 1969 年不同，當時出現熊市陡峭化，也就是利率不降反升，長期殖利率的攀升速度快於短期殖利率。目前的債券市場也反映了這種不尋常的模式，美國公債的歷史性潰敗，已將 10 年期和 30 年期公債的殖利率推高至 5% 以上。

鑑於 7 月升息 25 個基點可能是本輪緊縮周期的最後一次，1969 年的經驗可以為當前提供一些啟示。

摩根大通補充說：「也就是說，在 1969 年的周期中，最後一次升息後的 3 個月後，經濟衰退就開始了，這表明當前的熊市陡峭化可能會持續下去，直到出現更明顯的增長放緩跡象。」

不過，迄今為止，持續強勁的經濟數據掩蓋了衰退訊號，第三季美國 GDP 成長來到兩年來最快。美國商務部經濟分析局周四發布的數據顯示，美國第 3 季 GDP 初值為 4.9%，創 2021 年第四季以來新高，高於市場預期的 4.3%，前值為 2.1%。

此外，摩根大通也表示，1969 年緊縮周期之後的經濟衰退，對標普 500 指數成分股公司的獲利影響相對溫和。

分析師補充稱，「就風險資產而言，一旦衰退跡象開始顯現，以 1969 年美國經濟衰退為參照，我們發現，股市在衰退開始後 6 個月的時間裡有所下跌，但之後迅速復甦。」