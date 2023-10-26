做空30年期美債 傳避險基金大亨艾克曼進帳2億美元

避險基金大亨艾克曼 (Bill Ackman)8 月初曾首次透露自己正在做空 30 年期美債，知情人士周三 (25 日) 透露，這筆交易為他進帳約 2 億美元。

艾克曼過去多半投資股票，但他本周一在 X(推特前身) 上表示，之前宣布的 30 年期美債做空交易，已經回補空單，這番話帶動美債價格回升，並讓殖利率從 16 年高點回落。

艾克曼在貼文中說：「經濟減緩速度快於最近經濟數據顯示的情況。」並補充說：「在長期利率如此高的環境中，繼續做空債券風險太大了。」

艾克曼執掌的潘興廣場 (Pershing Square) 主要持股包括 Chipotle Mexican Grill(CMG-US)、Alphabet(GOOGL-US)、Restaurant Brands International(RBI-US) 和 Canadian Pacific Kansas City Limited(CPKC-US)，雖然主要投資股票，但他偶爾也會透過一些避險押注保護投資組合。

雖然美國物價稍有降溫，但艾克曼 8 月曾主張，在高國防支出、能源稀缺、綠能轉型和工會權力擴增的情況下，通膨壓力仍將居高不下。出於對長期利率上升影響股票估值的擔憂，他持續針對美國 30 年期公債殖利率上升的可能性進行避險布局。

艾克曼兩個多月前宣布做空交易的當下，30 年期美債殖利率約報 4.16%，他當時預測可能攀升到 5.5%。30 年期美債殖利率後來的確突破 5%，但因為以巴衝突帶動資金流入美債避險，殖利率一直盤旋在 5.08% 附近。

艾克曼是 2020 年很早就對 Covid-19 疫情提出警告的一小群投資人之一，在他的避險操作下，潘興廣場那年進帳 26 億美元。