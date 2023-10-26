投資人考量貨幣政策前景 美債殖利率小幅震盪

美國國債殖利率周四 (26 日) 保持穩定，因投資人在下周 Fed 會議之前考慮貨幣政策的前景，並等待在此之前發布的關鍵數據。

美東時間清晨 6:00，10 年期公債殖利率小跌 0.2 個基點至 4.951%。2 年期公債殖利率小漲 0.2 個基點報 5.123%。

殖利率和價格呈反比。 1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人在從經濟數據中尋找有關經濟狀況的線索時，會考慮貨幣政策的前景。

Fed 將於 10 月 31 日和 11 月 1 日召開下次會議，政策制訂者屆時將就利率做出決定。人們普遍預計將維持利率不變；但希望得到有關稍後是否可能再次升息的暗示。

在此之前預計將有各種可能影響貨幣政策前景的經濟報告。

第 3 季國內生產毛額 (GDP) 的首次預估數據將於周四發布。《道瓊》預估將成長 4.7%。周五 (27 日) 將公布最新的個人消費支出物價指數，這是 Fed 的關鍵通膨指標。

在該數據發布之前，Fed 主席鮑爾上周表示，雖然近期略有放鬆，但通膨仍然過高，而且可能需要經濟成長放緩才能回到 2% 的目標。

周四也將公布每周首次申請失業救濟金人數，以及 9 月耐久財訂單和待售房屋銷售數據。

其他方面，歐洲央行和土耳其央行將作出利率決定。預計歐洲宣行維持利率不變，土耳其央行預計將大幅升息 500 個基點。