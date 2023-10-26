美銀：明年美債發行量將創新高紀錄 繼續推高殖利率

美國銀行周三 (25 日) 發布報告表示，隨着利率攀升加劇美國赤字，2024 年美國國債發行量可能會創下歷史新高。

美銀分析師將 10 年期美國國債供應量的預估上調至 1.34 兆美元左右，較之前預估高出 900 億美元。

分析師指出，「更高的利率可能會對赤字支出產生重大影響，並導致美國國債發行量增加，從而產生螺旋效應。」「在融資成本上升的背景下，債券供應前景變得更具挑戰性。」

美國政府上周五 (20 日) 公布的數據顯示，2023 財年預算赤字爲 1.695 兆美元，較上年成長 23%，原因是收入下降，社會保障和醫療保險的支出增加，聯邦債務的利息成本創歷史新高。

考量到 2023 財年近 1.7 兆美元的赤字超出預期，美銀調整了未來幾年的赤字展望：2024 年至 2026 年，赤字將從 1.8 兆美元穩步攀升至 2 兆美元。

美銀還預計，淨利息支出占 GDP 的比重將越來越高，到 2026 年將攀升至創紀錄的 3.5%。

雖然加稅和削減支出等解決方案，長期以來一直被認爲是解決美國赤字問題的必要手段，但美銀分析師指出，對於立法者而言，實施這些方案並不容易。

更有可能的是，美國財政部將繼續發行國債，進一步擴大價值 25.8 兆美元的國債市場。

美銀分析師預計，下周將會重現 8 月再融資發債規模大幅增加的情況。除了 7 年期和 20 年期國債外，所有期限國債的拍賣規模都將升至歷史高位。

美國財政部已經表示準備擴大國債拍賣規模。最新的拍賣計畫將於 11 月 1 日公布。財政部金融市場助理部長佛羅斯特 (Josh Frost) 上月表示：「未來幾季可能有必要進一步逐步增加國債拍賣規模。」

不斷增加的國債供應可能會繼續推高殖利率，近期的美國國債拍賣已經顯現出需求減弱的跡象，導致殖利率觸及 16 年高點。

部分金融大佬已經對債市供需失衡拉響警報。橋水基金創始人達利奧 (Ray Dalio) 和前債券天王格羅斯 (Bill Gross) 都警告，如果美國財政部想找到債券買家，就需要提高殖利率。