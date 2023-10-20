Fed主席鮑爾：央行「謹慎行事」 仍替升息敞開大門

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周四 (19 日) 表示，Fed 在考慮政策路徑時「謹慎行事」，如果決策者看到經濟成長有進一步反彈跡象，就準備再次升息。

鮑爾周四在紐約經濟俱樂部 (Economic Club of New York) 事先準備好的談話中表示：「考慮到不確定性和風險以及我們已取得的進展，聯邦公開市委員會 (FOMC) 正在謹慎行事。」他還說，將根據公布的經濟數據、不斷變化的前景以及風險平衡，就進一步收緊貨幣政策的程度以及政策將保持多長時間做出決定。

美債殖利率攀升可能影響貨幣政策

值得注意的是，鮑爾指出，在長期公債殖利率攀升的推動下金融環境正在收緊，並且表示「金融還經的持續變化可能對貨幣政策路徑產生影響」。

分析認為，鮑爾的言論可能證實 FOMC 將在 10 月 31 日至 11 月 1 日的貨幣政策會議上連續第二次維持利率穩的定預期。此舉將是 Fed 自 19 個月來連番升息舉措中首次的連續暫停升息。

通膨仍高 不排除進一步升息

Fed 官員將政策利率維持在 5.25% 至 5.5% 的區間不變，但其預測顯示 19 名官員中有 12 人希望今年在升息一次。對此，鮑爾周四談話謹慎且並未排除進一步升息的可能性。

他說：「我們最近正在留意近期顯示經濟成長彈性和勞動力需求數據。經濟成長持續高於趨是水準的更多證據，或者就業市場吃緊狀況不再緩解，可能讓通膨面臨進一步升溫的風險，就有需要進一步升息。」鮑爾在問答階段補充說：「我認為目前的證據並不是政策過於緊縮。」

鮑爾還表示，儘管最近通膨出現降溫的跡象，但趨勢仍衝不確定性可還能需要一些時間，會堅持將通膨拉回 2% 目標。鮑爾還暗示，勞動力市場和經濟成長可能要放緩才能時間 Fed 的通膨目標。

短期經濟數據進展僅供參考 堅定央行目標

與此同時，近期經濟數據顯示，美國 9 月份零售銷售增速超預期，同月工業生產增速也有所增強，而過去 3 個月非農就業人數平均增加 26.6 萬人，增長速度強勁。

鮑爾表示：「FOMC 致力於實現一種政策立場，這種政策立場將充分限制通膨，使其隨著時間的推移可持續地降至 2%”，並將其維持在這一水準，直到通膨達到這一水準。」

鮑爾指出 3 個月和 6 個月的核心通膨率都低於 3%，但他警告短期指標往往不穩定。他說：「無論如何，通膨仍然太高，幾個月的良好數據只是建立信心的開始，人們相信通膨正在朝著我們的目標持續下降。」

他還表示，有證據表明 Fed 的升息正在給經濟帶來放緩壓力，並認為「可能仍會有有意義的緊縮措施」。

至於地緣政治方面，鮑爾用「高度緊張」(highly elevated) 來描述。他表示，(哈瑪斯) 對以色列的襲擊令人震驚，更多無辜者喪生的前景也是如此。

鮑爾說：「一系列新的和舊的不確定因素，讓我們在過度收緊貨幣政策的風險和過少收緊貨幣政策的風險之間取得平衡的任務複雜化。」

演說小插曲

鮑爾演說遭環保人士鬧場。(圖：截取自外媒)

一群高呼「停止為化石燃料融資」(end fossil finance) 的環保主義人士衝進鮑爾發表演講的會場高舉自製標語，鮑爾的開場白被打斷，幾分鐘後抗議者被請出會場，隨後鮑爾重新開始講話。

五名抗議者舉著寫有「Fed 在燃燒：貨幣、未來、地球」的標語衝上講臺，旗幟著名，這些抗議來自名為 Climate Defiance 的環保組織。

市場反應

鮑爾談話讓市場認為下月貨幣政策利率可能按兵不動，美股主要指一度轉漲，但截稿前悉數回吐漲幅。截稿前，道瓊工業指數下跌 29.66 或近 0.09%，暫報 33,635.42 點；那斯達克綜合指數跌近 40 點或近 0.3%，暫報 13,271.57 點；標普 500 指數跌 9.30 點或近 0.2%，暫報 4,305.30 點；費城半導體指數跌近 20 點或近 0.6%，暫報 3,394.32 點。美債 10 年期殖利率升至 4.956%，美元指數跌至 105.905。

芝商所 FedWatch Tool 數據顯示，市場認為 Fed 在下月升息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 0%，降息 1 碼的機率為 1%，維持利率不變的機率為 99%；12 月升息 1 碼的機率為 29.8%、維持利率不變的機率為 69.5%，而降息 1 碼的機率為 0.7%。