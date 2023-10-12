通膨頑強難降！美9月CPI超預期年升3.7% 連兩月加速成長

美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 連續第二個月快速成長，主要是受到能源價格飆升推動，另外核心 CPI 增速雖有放慢，但因住房通膨難退仍居高不下，該份報告強化聯準會 (Fed) 維持高利率好抑制通膨的意圖。

美國 9 月 CPI 年增 3.7%，略高於預期，連續兩個月加速成長。(圖：ZeroHedge)

美國勞工部周四 (14 日) 公布數據顯示， 9 月 CPI 年增 3.7%，略高於市場預期的 3.6%，不過與前值持平；扣除食品和能源成本的核心 CPI 年增 4.1%，為近兩年來最慢增速，符合市場預期且低於前值 4.3%。

按月來看，9 月 CPI 成長 0.4%，高於市場預期的 0.3%，但低於前值 0.6%；核心 CPI 成長 0.3%，符合於市場預期與前值持平。

美國 9 月核心 CPI 增速放緩至 4.1%，但月增率平不動。(圖：ZeroHedge)

分析師普遍認為，核心 CPI 降溫可能會在一定程度上減輕 Fed 的壓力，但能源價格依舊強勢讓通膨難降，Fed 或將需要在更長時間內保持高利率。

通膨數據也可以看出，就業市場火熱的背景下，支撐消費者需求，可能讓物價繼續面臨升溫壓力。貨幣市場定價 12 月 Fed 升息概率短暫反彈至約 50%。

能源、住房成本仍為 CPI 增速推手

觀察報告細項，能源指數在 8 月成長 5.6% 至後，在 9 月的增速放慢至 1.5%，但仍是 9 月整體 CPI 單月增速加快的推力。其中汽油指數 9 月從 10.6% 放緩至 2.1%、電力指數成長 1.3%、燃油指數成長 8.5%、天然氣指數成長 1.9%。

9 月 CPI 年增率來看，能源仍為最大推手；核心 CPI 年增率則受服務通膨驅動。(圖：ZeroHedge)

至於核心 CPI，其在 9 月單月增幅的最大推動力是高漲的住房成本，貢獻該指數成長的一半以上。9 月住房指數自 0.3% 加速成長至 0.6%、租金指數成長 0.5%、業主等效租金指數則成長 0.6%、9 月離家住宿指數成長 3.7%，結束連 3 個月下降。

其他成長的指數還包括：汽車保險指數成長 1.3%；娛樂、個人護理、新車以及家居用品和營運指數也有所上升；醫療保健指數成長 0.2%，與上月持平；醫院服務指數成長 1.5%、醫生服務指數持平。不過二手車價格繼續放緩，在 9 月下滑 2.5%。

9 月核心 CPI 月增率的最大推動力是高漲的住房成本，貢獻該指數成長的一半以上。(圖：ZeroHedge)

按年來看，除食品和大宗商品外，住房價格年增 7.2%，占核心 CPI 總成長的 70% 以上，但仍是去年 11 月以來新低；租金價格年增 7.41%，低於 8 月的 7.76%，為去年 9 月以來新低。該數據凸顯出核心 CPI 單月增速難以放緩的原因。

9 月住房價格、租金價格年增率均有所下滑，但仍維持在高位。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，Fed 密切留意的超級通膨指標──剔除住房後的 9 月核心服務業通膨增速有所放緩。具體來看，該指數 9 月年增 3.74%，遠低於 8 月的 4.08%，跌破先前數月維持的 4% 以上水準，與此同時月增 0.46%，也低於 8 月的 0.53%。

Fed 密切留意的超級通膨指標在 9 月有所放緩。(圖：ZeroHedge)

專家看法

彭博經濟學家 Anna Wong 和 Stuart Paul 表示，9 月 CPI 報告不會讓 Fed 認為利率已經足夠嚴格，再次升息的風險不可忽視，市場可能低估這點。

嘉信理財 (Charles Schwab) 英國董事總經理 Richard Flynn 認為，雖然通膨沒有下降可能會讓 Fed 感到失望，但這並不奇怪，因為上周的就業報告顯示，勞動力市場仍然強勁，這是一個可能給物價帶來升溫壓力的因素。至於這將如何影響利率決策，「在更長時間內維持高峰」可能比「有多高」更重要。

Global X 投資長 Jon Maier 表示，該份通膨報告似乎向 Fed 發出警告。由於住房等諸多因素沒有顯示出鬆動的跡象，Fed 面臨兩難境地。倘若這些通膨跡象持續或擴大，尤其是在零售銷售數據可能出現意外的情況下，Fed 可能被迫採取更嚴格的立場。另一方面，如果這些數據穩定在這些水準附近，考慮到最近債券殖利率的急劇上升，Fed 可能會保持暫停升息，從而為經濟提供一些喘息的空間。

Guggenheim Investments 美國經濟學家 Matt Bush 認為，9 月的 CPI 並沒有令人驚艷到足以改變現況，因此預料 Fed 在月底會議不會升息。他指出，過去幾天內多名 Fed 官員承認美債殖利率表升帶來的金融環境已替 Fed 做了大量工作，這意味著不必再升息。此外，第四季可能會看到美國經濟放緩的跡象，勞動力市場疲軟，這將減輕 Fed 再次升息的壓力。

市場反應

截稿前，截稿前，道瓊工業指數跌逾 70 點或近 0.2%，暫報 33,730.42 點；那斯達克綜合指數漲近 0.2%，暫報 13,683.93 點；標普 500 指數跌近 0.03%，暫報 4,375.45 點；費城半導體指數漲近 1.4%，暫報 3,586.63 點。美國 10 年期公債殖利率升至 4.64%，美元指數升至 106.080。

根據芝商所 FedWatch Tool，市場認為 Fed 在下月升息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 12.6%，維持利率不變的機率為 87.4%，12 月會議升息 1 碼的機率為 35.7%、維持利率不變的機率為 60.5%。