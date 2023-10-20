美地區銀行倒閉風波餘悸猶存 Fed正在研究額外壓力測試

美國聯準會 (Fed) 負責監管銀行事務的副主席巴爾 (Michael Barr) 周四 (19 日) 表示，作為明年銀行業壓力測試的一部分，央行正在制定更多方案以探測大型銀行的弱點，評估這些銀行是否能承受住衝擊並繼續放貸。他表示今年初連續三家地區銀行倒閉令銀行業和監管機構大感意外。

巴爾說這些額外的測試模擬是考察性質 (exploratory)，不會成為設定銀行資本要求的依據。這些模擬情境將考察各種假設的經濟與市場壓力，而且更多樣化的壓力對識別大型銀行潛在弱點、改善監管方式有所助益。

巴爾在事先準備好的談話中提到，雖然壓力測試是評估銀行體系強度與韌性的重要指標，但也有侷限性。他認為壓力測試的目標應該是能包含對可能造成銀行業務不利影響的嚴重且合理情況，同時還應精心策畫各種情境與衝擊的組合，好實現測試目的。

他強調，新的考察情境無助銀行建立資本緩衝，但更多樣化的測試將能了解銀行在各類型情況下的潛在弱點，並幫助 Fed 監管計購更完善監測銀行。

巴爾還警告，堅持採用單一方案可能會導致銀行減少對自身風險管理的投資，或調整投資組合，以便在可預測的情況下最大限度地提高測試結果。

他說：「單一情景無法涵蓋所有大型銀行面臨的一系列看似合理的風險。這一點已經一次又一次得到證實，包括最近的經驗。」他以今年春季三家大型銀行的倒閉為例，這些倒閉令銀行業和監管機構感到意外。

不過，巴爾並未具體說明將考察哪些情景，但他認為不需要大量的情景來反映「對銀行體系的廣泛影響」。他最後還補充說，如果 Fed 要修改其設定銀行資本的方案，將通過「透明、公開的程序」進行。

巴爾過去曾表示探索使用多種場景來擴大大型銀行健康狀況的年度大考範圍，但周四的談話意味著官方首次確認這些場景將出現在明年的大考中。

目前，Fed 評估的是大型銀行在假設的經濟嚴重衰退中的表現。嚴重衰退通常包括失業率急劇上升和經濟成長放緩。在這種情況下，銀行面臨的損失水準替 Fed「壓力資本緩衝」提供依據，即每家銀行必須持有多少額外資本來防範損失。