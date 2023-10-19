美上周初領失業金人數降至19.8萬 寫今年1月以來新低

美國勞工部周四 (19 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數遠低市場預期，創今年 1 月以來新低，表明就業市場在利率上升的情況下依然強勁，此為美國通膨難降溫的潛在因素，也支撐市場對聯準會 (Fed) 將在更長時間內維持緊縮政策的猜測，即便 Fed 決定下個月維持利率不變。

美上周初領失業金人數創今年 1 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

截至 10 月 14 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 19.8 萬人，低於市場預期的 21.2 萬人，也不及上周修正後的 21.1 萬人，4 周移動平均值報 20.575 萬人。

截至 10 月 7 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 173.4 萬人，較上周修正後的 170.5 萬人增加 2.9 萬人，高市場預期的 171 萬人，4 周移動平均值報 169.4 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

根據勞工部最新數據顯示，初領失業金人數接近新冠疫情開始以來新低，顯示就業市場繼續無視經濟學家的預測，企業對工人的需求仍然很高，各個行業的雇主都在穩步增加就業機會。

值得注意的是，上周續領失業金升至 173 萬人，創自去年 7 月以來新高，表明那些失去工作的人可能更難找到新工作。

上周續領失業金人數創今年 7 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

展望未來，美國汽車工人聯合會 (United Auto Workers, UAW) 針對底特律三大汽車製造商長達一個月的罷工，可能導致申請失業金人數上升。儘管在大多數州的罷工工人沒有資格領取失業救濟金，但到目前為止，Stellantis(STLA-US)、通用汽車 (GM-US) 和福特汽車 (F-US) 已經讓美國各地工廠的數千名工人暫時休假。

另外，假期期間的數據波動特別大，上周包括哥倫布日 (Columbus Day)。初領失業金人數四周移動平均線連續第七周下滑，至今年 2 月以來新低。

美國聯準會 (Fed) 日前發布的經濟褐皮書報告顯示，10 月初美國勞動力市場緊張狀況持續緩解，暗示薪資壓力降溫。另外隨著求職者的擴大，幾個地區報告在招聘和保留人力方面有所改善，但報告也指出大多數地區仍然報告在招聘和雇用熟練技工方面面臨持續挑戰。

Santander US Capital Markets 首席經濟學家 Stephen Stanley 在數據公布後給客戶的一份報告中表示：「需求正在放緩，但仍保持著歷史上的強勁勢頭，而裁員人數遠低於正常水準，即使在過去勞動力市場緊張的時期也是如此。勞動力市場依然炙手可熱。」