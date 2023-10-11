美國9月PPI超預期年增2.2% 能源成本高漲成Fed降通膨的絆腳石

美國勞工部周三 (11 日) 公布的數據顯示，9 月生產者物價指數 (PPI) 增速超預期，主因是能源成本上升，而這也是聯準會 (Fed) 在替通膨降溫路上的一塊絆腳石，讓 11 月的升息路徑更加撲朔迷離。

美 9 月 PPI 年升 2.2%，連續 3 個月加速成長。(圖：ZeroHedge)

具體來看，9 月 PPI 年升 2.2%，高於市場預期的 1.6% 與修正後前值 2.0%，創今年 4 月以來最大增幅，也是連續 3 個月成長；剔除波動較大的食品和能源後，9 月核心 PPI 年升 2.7%，高於市場預期的 2.3% 與修正後前值 2.5%。

按月來看，美國 9 月 PPI 成長 0.5%，高於市場預期的 0.3% 和前值的 0.7，連續 3 個月成長；9 月核心 PPI 成長 0.3%，高於市場預期與前值的 0.2%。

值得注意的是，剔除食品、能源以及運輸價格較狹義的 9 月 PPI 年增 2.8%，低於市場預期的 3.0%，修正後前值為 2.9%；按月來看成長 0.2%，符合市場預期也與前值持平，不過兩項數據均為連續兩個月成長。

Fed 升息影響正在逐步顯現，高利率讓存款服務成本飆升，成為 9 月 PPI 加速成長的重要推手。

觀察報告細項，9 月最終需求商品指數成長 0.9%，為連續第三個月成長，而此次讓 PPI 加速升溫的 9 月最終需求能源價格成長 3.3%，其中汽油指數成長 5.4%。9 月以來國際油價漲幅明顯，繼續推動航空燃油、液化天然氣、電力和柴油價格成長。

9 最終需求食品成長 0.9%，為 2022 年 11 月以來最大增幅。(圖：ZeroHedge)

另外，9 最終需求食品也成長 0.9%，為 2022 年 11 月以來最大增幅，扣除食品和能源的最終需求商品指數成長 0.1%。9 月最終需求服務指數成長 0.3%，較 8 月的 0.2% 反彈成長。該指數成長的主因是存款服務 (部分) 指數大幅成長 13.9%。

除此之外，機械、設備、零部件、物資批發指數；健康、美容和眼鏡商品零售；旅客住宿服務；門診護理 (部分)；應用軟體出版也走高。

Fed 和華爾街經濟學家特別注意 PPI 報告，因為有幾個類別──包括與投組管理和醫療保健相關類別──被用來計算 Fed 偏愛的通膨指標，即個人消費支出物價 (PCE) 指數。

彭博經濟學家 Eliza Winger 表示，9 月 PPI 加速成長後，油價的波動可能會在未來造成物加壓力。另外在不利的供應衝擊和核心 PPI 年增速度遠高決策者 2% 的通膨目標情況下，Fed 可能會謹慎行事。

近期多名 Fed 官員認為可能會停止升息，隨著美國公債殖利率率飆升，讓金融狀況收緊，可以取代升息。目前有越來越多的交易員認為，Fed 在 11 月、12 月或明年 1 月可能都不會進一步升息。