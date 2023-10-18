通用汽車將11/16投資人日活動延至明年 華爾街分析師拉警報

根據多家外媒周三 (18 日) 報導，通用汽車表示已取消 11 月 16 日的投資人日活動，將順延到明年初，以便公司高層專注正在進行的勞資談判。然而華爾街普遍擔心，這一推遲表明通用汽車與工會就新的四年勞動合同達成初步協議的時間不會很快到來。

截稿前，通用汽車 (GM-US) 早盤股價下跌 1.48%，每股暫報 29.89 美元。

晨星 (Morningstar) 汽車分析師 David Whiston 表示：「這是通用預估不會很快結束的一個跡象。如果汽車製造商滿足美國汽車工人聯合會 (UAW) 的一切要求，我認為這種情況只有在 10 月份才能結束，但我認為這不太可能。」

Wedbush Securities 董事總經理兼資深股票分析師 Dan Ives 認為，通用汽車可能在 11 月 16 日之前達成初步協議，但他指出，通用汽車與工會的鬥爭感覺像是一場曠日持久的抗爭。他還指出，通用汽車改變投資者日的日期並不是一個好兆頭。

他認為，UAW 的這場罷工對底特律三大車商來說就像是場風暴，通用汽車執行長巴拉 (Mary Barra) 不可能在這樣的情況下舉辦投資者日活動。

Ives 還說，在電動汽車轉型周期即將到來之際，本應是一個值得慶祝的時期，但現在卻出現了不確定性。而且除了財務成本之外，長期罷工還可能危及通用汽車的未來。

他指出，如果這種情況值續到 11 月中旬就會進入危險區域，2024 年電動汽車策略可能會大幅推遲。倘若醞釀多年的戰策略付諸東流，會讓投資人感到沮喪。

通用汽車面臨 UAW 在兩家裝配廠和 18 個零組件配送中心持續一個月的罷工。本月初，該公司表示獲得一筆新的 60 億美元信貸額度，並預估截至 9 月 30 日的罷工成本為 2 億美元。

該公司日前表示，其位於密西根州的工廠將把電動皮卡生產延遲一年，因為目前電動車需求正趨於平衡。分析認為，此舉是電動車生產和需求不如預期的最新跡象。

通用汽車原計劃在 2024 年底在底特律郊區的工廠開始生產電動 Chevrolet Silverado 和 GMC Sierra，不過目前計劃推遲至 2025 年底才啟動。

通用汽車今年 7 月重申電動車生產目標，即今年到 2024 年上半年生產 40 萬輛，而且預估 2025 年電動車營收將達到 500 億美元。

通用汽車表示，其目標是在今年下半年生產約 10 萬輛電動車，同時仍計劃在 2024 年大幅提高電動車產量，包括在底特律漢姆特拉姆克 (Hamtramck) 工廠增加一班次工作時間，目前該廠正在生產電動 SUV 和皮卡車。