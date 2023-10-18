美國升級限制 中國晶片設備製造商奪下國內市占

路透周三 (18 日) 報導，隨著美國收緊對中國半導體產業的限制，用於製造晶片的中國設備製造商正在從中受惠，近幾個月來自中國代工廠的訂單有所成長。

研究顯示，隨著晶片製造商競相用中國本土設備取代外國設備，晶片設備製造商北方華創 (002371-CN) 和蝕刻設備製造商中微公司 (688012-CN) 等國內設備製造商在中國晶圓代工廠的招標中所佔比例比前幾年要高得多。

華泰證券 (601688-CN) 上月對 182 項招標進行的分析顯示，今年 1 至 8 月，中國晶圓代工廠招標的所有機械設備中，有近一半 (47.25%) 由中國本土製造商拿下。該券商分析師說，從今年 7 至 8 月，中國供應商占比為 62%，而相較於今年的 3 至 4 月，該比例僅有 36.3%。

有知情人士透露，在美國制裁升級之前，中國大型晶圓代工廠會使用少量來自本土供應商的設備，但實際上只會在增加新產能時試驗而已。不過目前這些晶圓代工商正在測試本土設備，倘若發現符合需求就會撤換掉外國設備，盡可能減少外國的設備。

該名知情人士還補充說，北方華創與中微公司從中國最大晶圓代工廠中芯國際 (0981-HK) 和華虹半導體 (1347-HK) 拿到更多訂單。對此上述四家公司並未立即回應置評請求。

中國十大本土晶片設備製造商營收 H1 年增近 4 成

根據 CINNO Research 的一份報告，今年上半年，中國前十大國內設備製造商的設備相關營收年增 39%，銷售額為 22 億美元。

分析師表示，中國製造商在蝕刻和清洗等領域的設備生產能力越來越好，在這些領域與美國應用材料公司 (AMAT-US) 和科林研發 (Lam Research)(LRCX-US) 等公司展開全球競爭。

一位駐中國的半導體分析師表示，中國製造的晶片設備的品質改善速度比他預期的要快，估計比他最初的估計提前了兩年。他表示:：「從強勁的營收成長數據可以看出，中國半導體設備領域無疑正在取得巨大進步。」

晶片製造設備受限是最大痛點

但中國半導體業仍然存有一些痛點，特別是光刻，它需要極其複雜的光學和製成精準度。中國一直無法採購到製造最先進晶片所需的極紫外 (EUV) 光刻機，而美國現在甚至禁止一些較成熟的深紫外 (DUV) 光刻系統進入中國。

根據中國海關數據進行估算，今年 1 至 8 月，中國從荷蘭進口的光刻機及其所用零件年增 81.2%，至 33 億美元。歐洲最大的科技公司、先進技術製造商荷蘭艾司摩爾 (ASML-US) 周三財報指出，對中國的銷售占其 2023 年第三季收入的近一半。

發展半導體技術未受阻但路很長

但光刻技術的挑戰並沒有阻止中國企業取得一些突破。分析人士認為，華為 (Huawei Technologies) 和中芯國際能夠通過調整從 ASML 購買的 DUV 機器，替 Mate 60 Pro 手機製造先進的晶片。

White Oak Capital 投資總監 Nori Chiou 表示：「中國本土廠商仍缺乏供應全套設備 (如 EUV) 的能力。中國製造商專注取代成熟的節點設備。」他強調，先進的半導體設備要在中國製造還有很長的路要走。