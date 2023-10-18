〈美股早盤〉中東緊張局勢引發避險情緒 主要指數開低

由於中東緊張局勢加劇刺激避險需求，美股主要指數周三 (18 日) 開低，與此同時投資人也在注意美國企業第三季財報，以評估通膨和高利率的影響。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 130 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌近 100 點或近 0.7%，標普 500 指數跌近 0.5%，費城半導體指數跌逾 2%。

地緣政治方面，巴勒斯坦加薩市一家醫院發生爆炸，使控制中東衝突的外交努力複雜化。伊朗強化對以色列的批評，導致國際油價漲逾 1%；由於投資者搶購避險資產，金價也走高，截稿前漲近 1.8%。

美國總統拜登周三在以色列會見了總理納坦雅胡，而就在幾小時前，巴勒斯坦醫院爆炸造成數百人死亡並威脅要使該地區陷入混亂。約旦、埃及和巴勒斯坦權力機構的領導人取消與拜登的峰會，拜登計劃利用這次訪問加強美國對以色列的承諾。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 外匯策略主管 Jane Foley 表示：「在有關醫院爆炸的最新新聞報導的背景下，局勢升級的風險有所上升。」她說雖然幾乎沒有恐慌的跡象，但如果出現任何明顯的升級，我們可以預期風險厭惡情緒會加劇。

儘管地緣政治方面的擔憂中，交易員也在追蹤最新財報。摩根士丹利盤前股價跌近 3%，該公司公布第三季度財富管理收入低於預期。寶僑 (Procter & Gamble Co.)( PG-US) 食品銷售額超過預期，盤前股價走揚。

其他個股方面，美國聯合航空公司 (UAL-US) 早盤股價跳水，領跌其他航空公司，此前該公司警告，暫停飛往以色列特拉維夫的航班可能對利潤產生重大影響。晶片製造商輝達 (NVDA-US) 早盤股價仍持續走跌，延續前一日頹勢。

投資人將研究最新的美企財報，以瞭解經濟狀況和經濟衰退的風險，Netflix(NFLX-US)和特斯拉 (TSLA-US) 將於周三美股盤後公布第三季財報。

加拿大皇家銀行 Brewin Dolphin 市場分析主管 Janet Mui 表示：「目前，我們是否會看到軟著陸，對市場走向很重要。經濟數據有些喜憂參半，因此我們將根據財報季的線索，看看訂單方面的指引。」

截至台北時間周三（18 日）21 時許：

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 0.70%，至每股 334.38 美元

據悉，微軟正準備將亞馬遜 (AMZN-US) 作為其 Microsoft 365 雲端產品服務的重要客戶，這筆交易價值預計超過 10 億美元。報導指出，這家電子商務巨頭已經向微軟承諾了五年多的資金投入，將在未來 4 年內支付超過 10 億美元的費用，以獲得超過 100 萬個 Microsoft 365 許可證，意味著亞馬遜的員工到高層管理人員都將使用 Microsoft 365。

摩根士丹利 (MS-US) 早盤下跌 6.00%，至每股 75.51 美元

摩根士丹利第三季 EPS 為 1.38 美元；淨營收 132.7 億美元，預期 132 億美元；淨利息收入 19.8 億美元，預期 20.6 億美元；財富管理淨營收 64 億美元，預估 65.8 億美元；FICC 業務銷售和交易營收 19.5 億美元，預期 18.3 億美元；股票銷售和交易營收 25.1 億美元，預期 24.1 億美元；第三季度回購了 15 億美元股票。

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤下跌 4.66%，至每股 580.27 美元

財報顯示，艾司摩爾 (ASML) 第三季淨利潤年增約 11%，至 18.9 億歐元，高於分析師平均預期的 18 億歐元；淨銷售額年增 15.5%，至 57.8 億歐元。但與第二季度相比，第三季度的利潤和營收均有所下降。

艾司摩爾執行長 Peter Wennink 表示：「半導體行業目前正在經歷周期的底部，我們的客戶預計今年年底將出現轉捩點。因此，我們預估 2024 年將是過渡年。」

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月建築許可月增率報 - 4.4%，前值 6.8%

美國 9 月建築許可總戶數報 147.3 萬，預期 145.5，前值 154.1 萬

美國 9 月新屋開工月增率報 7.0%，前值 - 12.5%

美國 9 月新屋開工總戶數報 135.8 萬，預期 138 萬，前值 126.9 萬

華爾街分析：

知名經濟學家 Peter Schiff 本周就債券殖利率飆升，以及油價和金價上漲的潛在影響發出警告，將這種情況稱為「厄運三連擊」，表明通膨根深蒂固，外界對 Fed 和美國財政償付能力的信心日益減弱。

他寫道：「美債殖利率、油價和金價似乎都有望走高。這一厄運三連擊是對投資者的一個警告，即通膨已經根深蒂固，投資者對 Fed 和美國的財政償付能力失去了信心。下一只要掉下來的靴子應該是美元，股市可能是最後一個。」