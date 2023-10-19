〈美股盤後〉美債殖利率升破4.9% 道瓊挫逾300點 主要指數盡墨

美債殖利率再次走高，投資人評估最新一季企業財測和獲利結果後，美股四大指數周三 (19 日) 大幅收低，道瓊指數收跌逾 300 點，隨著中東緊張局勢加劇避險情緒，VIX 恐慌指數上揚。

美國 10 年期公債殖利率一度升破 4.9%，為 2007 年來首見，與此同時，30 年期固定抵押貸款平均利率也達 8%，創下 2000 年中以來最高水平。

大型股受美債殖利率打壓而下跌，標普 500 指數終場收黑 1.3%，其中特斯拉 (TSLA-US) 收跌近 5%，那指和費半分別收低 1.6% 和 1.7%。

因投資人持續拋售，輝達 (NVDA-US) 和超微 (AMD-US) 等晶片股連續兩個交易日表現不濟，輝達收盤下跌近 4%，超微跌近 3%。美國商務部此前宣布計劃收緊對中國銷售人工智慧 (AI) 晶片的限制。

以色列和哈瑪斯衝突持續，投資人擔心中東局勢動盪對市場造成更廣泛的影響。加薩一家醫院日前遭到空襲，導致至少 500 人遇難，美國總統拜登 (Joe Biden) 原定與約旦、埃及和巴勒斯坦領袖舉行的四方峰會也因此取消。

在加薩醫院遭到空襲後，伊朗呼籲應對以色列實施全面性的石油禁運，並敦促伊斯蘭國家驅逐以色列大使。言論一出，西德州中質原油 (WTI) 期貨一度逼近每桶 90 美元，隨後回吐部分漲幅，截稿前漲 2% 至每桶 87.18 美元，布蘭特原油期貨則漲 1.6% 至每桶 91.34 美元。

石油交易商越來越擔心，以色列與哈瑪斯的衝突將進一步蔓延，連帶牽扯到主要石油出口國伊朗與其盟友黎巴嫩真主黨。

交易員同時觀察聯準會 (Fed) 官員發言和最新褐皮書，從中尋找央行下一步行動的相關線索。Fed 褐皮書顯示，美國經濟前景穩定，或可能出現成長放緩的情形，就業市場吃緊狀況持續緩解，企業預估物價將在未來幾季繼續上漲，但增速將低於前幾季。

紐約聯準銀行威廉斯 (John Williams) 表示，利率必須在一段時間內維持在限制性水準，才能讓通膨回到央行設立的目標。與此同時，Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 指出，是否需要進一步收緊貨幣政策，可等待更多數據出爐後再決定。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周四 (19 日) 將在紐約經濟俱樂部發表演說。

企業財報部分，因投資銀行業務放緩導致利潤下滑，摩根士丹利 (MS-US) 重挫 6.8%，創下 2020 年以來最大單日跌幅。聯合航空 (UAL-US) 單日也挫跌近 10%，該公司警告，以色列和哈瑪斯之間的衝突，再加上更高的燃油成本，將影響公司獲利。

周三 (19 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數 11 大板塊幾乎全跌，僅能源、必須消費品類股收紅。(圖: Finviz)

焦點個股

科技五大天王齊跌。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.74%；Meta Platforms(META-US)跌 2.17%；Alphabet(GOOGL-US)跌 1.26%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 2.54%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.59%。

道瓊成分股多收黑。Walgreens Boots Alliance(WBA-US)跌 7.00%；開拓重工 (CAT-US) 跌 4.93%；高盛 (GS-US) 跌 2.39%；Salesforce(CRM-US)跌 2.39%；3M(MMM-US)跌 2.37%；寶僑 (PG-US) 漲 2.58%；麥當勞 (MCD-US) 漲 1.95%。

費半成分股僅博通和美光收紅。艾司摩爾 (ASML-US) 跌 4.17%；輝達 (NVDA-US) 跌 3.96%；邁威爾 (MRVL-US) 跌 3.20%；超微 (AMD-US) 跌 2.82%；英特爾 (INTC-US) 跌 1.16%；高通 (QCOM-US) 跌 1.09%；博通 (AVGO-US) 漲 0.30%；美光 (MU-US) 漲 0.20%。

台股 ADR 由聯電獨紅。台積電 ADR(TSM-US) 跌 1.54%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 0.77%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 0.82%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.99%。

企業新聞

聯合航空 (UAL-US) 周三收盤重挫 9.67%，股價跌至一年新低。該公司警告，航空燃油價格上漲，加上以色列和哈瑪斯衝突導致來回特拉維夫的航班停駛，將侵蝕今年最後一季獲利，預估本季調整後每股盈餘 (EPS) 將落在 1.50 至 1.80 美元間，遜於分析師預測的 2.06 美元。

J.B Hunt(JBHT-US) 收盤重挫 8.85%。由於客戶去庫存導致運輸需求下滑，這家運輸服務商日前公布上季獲利較去年同期大減三成，營收也跌近 18%。

消費品巨頭寶僑 (PG-US) 收盤上漲 2.58%。因漲價幫助抵銷銷量下滑的影響，寶僑上季銷售額成長約 6%，每股盈餘為 1.83 美元，雙雙優於預期，並調升 2024 會計年度展望。

摩根士丹利 (大摩)(MS-US) 下跌 6.78%，單日跌幅創下 2020 年 6 月以來最大。摩根士丹利上季業績黯淡，主要受投資銀行業務表現不振，以及財富管理部門資金流大幅下滑影響。

其他大型銀行股同步走低，但跌幅不如摩根士丹利大。高盛 (GS-US) 跌近 2.4%，收盤價創一年多來最低，摩根大通 (JPM-US) 和美銀均跌 1.1%。相較於其他同業，大摩投資銀行業務表現略遜一籌。

經濟數據

美國 9 月營建許可月減 4.4%，預期 - 5.9%，前值 - 6.8%

美國 9 月營建許可報 147 萬戶，預期 145 萬戶，前值 154 萬戶

美國 9 月新屋開工月增 7%，預期 8.5%，前值 - 12.5%

美國 9 月新屋開工報 136 萬戶，預期 137 萬戶，前值 127 萬戶

華爾街分析

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 外匯策略主管 Jane Foley 表示，有關醫院爆炸事件的最新報導，導致中東局勢升級的風險上升。她表示，雖然沒有出現恐慌跡象，但一旦局勢明顯升級，可能就會看到避險情緒加劇。

City Index 和 Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 說：「我們只是不知道通膨會在高檔維持多久，這反過來使人們對高利率的持續時間產生疑問。從近期的美國經濟數據、油價和聯準會發言來看，Fed 可能要很長一段時間才會開始降息。」

Evercore 的 Krishna Guha 表示：「許多投資人擔心，經濟意外上行是否會導致 Fed 進一步收緊政策。然而，我們認為鮑爾將堅持副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 傳遞的訊息，即『數據持續強勁，但殖利率也出現大幅波動，導致金融環境收緊』。Fed 可以採取觀望態度，不急於在 11 月做出政策回應。」

嘉信理財 (Charles Schwab) 資深投資策略師 Kevin Gordon 稱，市場焦點正轉向財報季的營收成長，投資人試圖了解哪些公司的需求正在增加，哪些公司只透過削減成本來提高獲利。

他說：「我們正處在周期的一個階段，公司確實需要開始展現實際需求的恢復情形，若情況並非如此，則股價可能不會如人們預期那樣獲得提振。」

數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主