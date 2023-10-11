Stellantis攜手三星SDI蓋第二座電池廠 落腳美國印第安納州

汽車製造商 Stellantis 和南韓三星 SDI 周三 (11 日) 表示，將在美國印第安納州的科科莫 (Kokomo) 市建造第二家電動車用電池廠，計劃在 2027 年開始投產，可能雇用 1,400 工人，預估該廠的電池年產能將能達到 67 GWh。兩家公司合資的第一家電池工廠將於 2025 年第一季投產。

有分析指出，對 Stellantis 來說，在美國蓋第二座電動車用電池廠將有助其符合《降低通膨法案》(Inflation Reduction Act) 中聯邦電動車補貼規定。三星 SDI 上月就表示，將投資 2.7 兆韓元 (合 20.1 億美元) 與 Stellantis 合資蓋電池廠。

Stellantis 表示，計劃到 2030 年，在歐洲實現乘用車 100% 電動劃，而在美國實現汽車和輕卡 50% 電動化，為了實現這一目標，該公司表示希望確保約 40GWh 的電池容量。

值得注意的是，雙方在宣布這一消息之際，Stellantis 正在應對美國汽車工人聯合會 (UAW) 在俄亥俄州托利多 (Toledo) 一家吉普工廠和美國各地汽車零件倉庫舉行近四周罷工的損失。

另外，這次第二家電池廠選址的科科莫恰好是 UAW 主席費恩 (Shawn Fain) 故鄉，費恩目前尋求將 Stellantis、福特汽車 (F-US) 的電池廠加入工會，不過福特和 Stellantis 均未同意。

截稿前，Stellantis(STLA-US) 周三盤前股價上漲 2.66%，每股暫報 20.10 美元。