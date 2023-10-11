專家：無論伊朗是否涉入中東衝突 國際油價都不太可能升至100美元

哈馬斯對以色列的突襲以及該國的反應，讓不少人將其與 50 年前的贖罪日戰爭相提並論。

當年衝突的連鎖反應導致中東產油國減產、石油禁運、價格飆升和燃料短缺。

但這次沒有人認為石油會出現如此戲劇性的走勢。一位資深策略師認為，即使戰爭蔓延到更廣泛的地區，伊朗也被捲入衝突，油價仍將被限制在每桶 100 美元以下。

花旗大宗商品策略全球主管莫爾斯 (Ed Morse) 表示：「對市場來說，好消息是：隨著產量的削減，每天產能已達到 450 至 500 萬桶。」「如果油價大幅上漲超過每桶 100 美元，我們可以預期沙烏地阿拉伯、阿聯酋和科威特抑制的閒置產能將在市場上找到一席之地。」

他表示，如果戰爭不升級，油價上限仍是每桶 100 美元，部分原因是從歐洲到中國再到美國等地區的成長放緩或沒有成長。

另一位長期能源分析師莫爾恰諾夫 (Pavel Molchanov) 認為，伊朗極不可能捲入與以色列的戰爭，「如果它介入，將會是 40 年來最大的錯誤，我不認為伊朗政權有自殺傾向。」「這場戰爭對中東石油供應產生實際影響的可能性非常低。」

但他的確預計 6 個月內油價將達到每桶 100 美元。

如果這種情況持續導致其他商品和服務價格上漲，這可能最終會讓駕駛人和聯準會感到頭痛。但就目前而言，中東衝突造成的價格進一步上漲的威脅似乎並不怎麼急迫。