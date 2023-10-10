Fed二把手傑佛森：美債殖利率攀升是對利率保持謹慎的原因

美國聯準會 (Fed) 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 周一 (9 日) 暗示，美國長期公債殖利率可能會阻止 Fed 進一步上調短期政策利率，並讓金融市場取代 Fed 正式的貨幣政策舉措。長期公債收益率上升會直接影響到家庭和企業的融資成本。

他在美國商業經濟協會 (National Association for Business Economics) 發表講話時表示，債券殖利率上升導致的金融環境收緊，並在評估未來政策路徑時將牢記這一點，在進一步調高指標聯邦基金利率時需要「謹慎行事」。

傑佛森說：「我們正處於風險管理的敏感時期，我們必須在收緊力道不夠的風險與政策過於嚴格的風險之間取得平衡。」

與此同時，達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 此前在同一場會議上早些時候發表講話時表示，投資人持有美國長期政府債券所要求的更高回報，可能會抵消 Fed 進一步上調政策利率的必要性。

蘿根說：「如果長期利率因期限溢價上升而維持在高位，那麼升息的必要性可能就會降低。」她是支持持續升息的鷹派官員之一。

儘管兩位決策者都沒有宣稱對抗高通膨的戰鬥已經結束——事實上，他們都提到可能導致 Fed 採取更多限制性政策的風險——但他們的言論是迄今為止 Fed 對近期美國公債殖利率飆升的看法的最明確說明。

自 Fed 上次在 7 月上調政策利率 0.25 個百分點以來，長期債券殖利率已經上升了整整一個百分點。

分析人士將殖利率上升歸因於多種因素，傑佛森和蘿根都指出，在確定值利率上升與適當的貨幣政策之間的關係時，瞭解到底發生了什麼很重要。

例如，傑佛森指出，殖利率攀升可能是由於投資人開始正視這樣一個事實，即由於經濟強勁，Fed 可能需要在比預期更長的時間內將其短期政策利率維持在高位。

但這些波動似乎超出了對 Fed 政策的理解所能解釋的範圍，蘿根表示，近期殖利率上升的一半可能是投資人要求更多的資金鎖定更長時間，即所謂的「期限溢價」的上升，如果持續下去，可能會對經濟造成持久的拖累。

Fed 下次貨幣政策會議將於 10 月 31 日至 11 月舉行。儘管決策者在 9 月份的會議上預測，到今年年底將需要進一步升息，但投資人普遍預估 Fed 將從現在開始保持不變。

MacroPolicy Perspectives 總裁兼創始人 Julia Coronado 表示，Fed 官員近日來的言論，包括舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 上周的言論，降低了再次升息的可能性。

