Fed理事鮑曼重申升息必要 但鷹派立場似乎被美債殖利率飆升軟化

美國聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周三 (11 日) 重申自己的觀點，認為需要進一步升息且把高利率維持一段時間，才能讓通膨降至 Fed 的目標。不過鮑曼這次的談話較為溫和，先前她曾表示需要多次升息來遏止物價壓力。

鮑曼周三在摩洛哥舉行的國際貨幣基金 (IMF) 活動上表示，儘管最近通膨有所改善，但目前水準仍遠高於聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的 2% 目標。其中美國消費者支出依然強勁、就業市場仍然吃緊，表明政策利率可能需要一進一步提高並在一段時間內保持限制性，好讓通膨回到 FOMC 的目標。她在會上並未透露自己對下次 FOMC 會議升息與否的預期。

相較於鮑曼的鷹派立場，近期幾位發言的 Fed 官員都認為，長期美國公債殖利率飆升可能會減少進一步升息的可能性。根據期貨市場定價，投資人認為 Fed 下次貨幣政策會議升息的機率不到 20%。

而對於美債殖利率的問題，鮑曼表示 Fed 正在留意其所帶來的影響，同時暗示這可能是一個對貨幣政策謹慎的理由。她說：「金融市場狀況無疑已經收緊，讓我們有一點耐心可以繼續觀察經濟和金融狀況的變化。」

與此同時，鮑曼也在談話中警告，如果經濟走弱，利率上升的環境可能會侵蝕銀行資產負債表的信貸品質。她認為目前最重要的是監測這些不斷演變的風險，甚至若有必要須採取行動，儘量減少對更廣泛的銀行和金融體系可能產生的溢出效應。

鮑曼說，銀行監管框架的變化可能會產生意想不到的後果，並對金融體系構成更廣泛的風險。因此決策者應該仔細考慮目前的提高資本金要求是否「有效且目標適當」。

她還提到，自己正在監測商業房地產和非銀行部門的風險，考慮敦促美國官員採取措施，強化美國公債市場的韌性，包括重新考慮全球大型銀行在美國面臨的槓桿率和資本附加費。