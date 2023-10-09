Fed蘿根：美債殖利率越高 升息必要性越低

達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 周一 (9 日) 表示，近期美債殖利率的飆升可能意味著聯準會 (Fed) 再次提高基準利率的必要性降低。不過她也提到，現在通膨依然過高、就業市場仍非常強勁，企業產值和消費者支出成長仍優於預期，因此升息仍未結束，一段時間內保持限制性金融條件是必要的。

蘿根是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員，自她去年擔任達拉斯聯準銀行總裁以來，一直支持升息，並在周一談話中強調通膨仍是美國經濟面臨的最重要風險，不能讓通膨變得根深蒂固或死灰復燃。

蘿根周一在達拉斯舉行的美國商業經濟協會會議上表示：「在其他條件相同的情況下，較高的期限溢價導致相同的聯邦基金利率更高。因此如果期限溢價上升，可以做為一些替經濟降溫的工作，從而減少進一步收緊貨幣政策的必要性。」

在債券投資中，期限溢價 (term premiums) 通常定義為投資人在債券存續期內承擔利率風險所需的額外補償。美國 30 年期公債殖利率上周升至 5% 以上，創下 2007 年以來新高。

蘿根表示，在近期債券殖利率曲線走勢中，期限溢價明顯上升，儘管貢獻的規模和持續程度受制於不確定性。

另一方面，蘿根提到近期美國經濟數據表現優於預期，顯示經濟狀況仍有韌性且支撐長期利率上升，因此升息仍未結束，在一段時間內保持限制性金融條件是必要的。

值得注意的是，蘿根特別提到上周五的非農就業數據顯示就業市場「整體非常強勁」。她在會上最後問答階段時表示，勞動力市場需要在進行一些平衡。

Fed 負責監管事務的副主席巴爾 (Michael Barr) 同日在美國銀行家協會活動上的談話，淡化了上周五的非農報告結果。巴爾說，就業市場的薪資成長放緩顯示，勞動力供給和需求正在往更平衡的方向發展。然而整體 9 月非農就業人數成長遠超預期。

根據利率期貨交易，投資人目前認為今年在升息幾次的機率低於 50%。分析認為，蘿根周一的言論與舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 近期的言論一致，戴莉上周表示若過去 90 天內大幅收緊的金融狀況依然吃緊，Fed 採取進一步行動的必要性就會降低。