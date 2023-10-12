Fed理事華勒放鴿：先「觀察」政策利率再決定是否升息

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周三 (11 日) 表示，隨著金融市場收緊，Fed 在採取進一步利率措施之前，可先觀察自己的政策利率再做決定。

華勒是主張提高利率以對抗通膨的鷹派人士之一，他表示，隨著金融市場自身進一步收緊信貸，物價指數似乎正在向 Fed 的 2% 目標靠攏，未來幾個月將觀察升息對政策的影響。

至於美債殖利率方面，華勒說殖利率飆升的原因可能有很多種，包括美國經濟成長優於預期，或者對聯邦赤字增加的擔憂。

他說：「這 (美債殖利率) 可能是因為經濟看起來正在好轉。我們已經發出訊號，將在更長時間內保持高利率，這可能會推高長期殖利率...... 但顯然 (公債) 發行一定會有所影響。」他指得是目前的赤字水準不可能持續。

儘管如此，華勒還是給通膨展望一些最樂觀的解讀。他說過去 3 個月，衡量前在物價上升速度的重要指標平均為 2%。另一項通膨指標 9 月消費者物價指數 (CPI) 的最新數據將於周四 (12 日) 公布，市場預估 9 月 CPI 增速將放緩。

華勒說：「我們終於得到非常好的通膨數據，如果這種情況持續下去，基本上就在往通膨目標水準大步邁進。」

有分析指出，華勒這次提出「觀察」政策利率的觀點大大強化先前 Fed 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 和達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 的看法，兩者認為在美債殖利率飆升的情況下，利率可能可以按兵不動。

投資人目前認為，Fed 在 10 月 31 日至 11 月 1 日的貨幣政策會議上升息的可能性很小，而且在 12 月會議升息的可能性也不到 20%。

Fed 連番激進升息，在短短不到兩年的時間內，將基本利率的目標區間從趨近於零提高到 5.25%-5.5%，然而美國經濟卻也展現出驚人的韌性。

自 9 月貨幣政策會議以來，美國公債殖利率飆升，其他 Fed 官員本周皆表示，債券市場的潰敗可能暫時擱置進一步收緊貨幣政策的必要性。