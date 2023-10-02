美9月ISM製造業指數升至49 創去年11月以來新高

美國 ISM 周一（2 日）公布數據顯示，9 月製造業指數報 49.0，高於市場預期 47.7 和前值 47.6，雖仍處在 50 榮枯線下，但創去年 11 月以來新高，讓人們看到美國製造業最糟糕的時期可能過去的希望。

與此同時，全球標普 (S&P Global) 機構同日公布的 9 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值報 49.8，遠高 8 月的 47.9，也高於市場預期和初值的 48.9。不過該指數仍連續第五個月低於 50 榮枯線，也是過去 11 個月中第十個月萎縮。

美國 9 月 ISM 製造業指數萎縮程度創近一年新低。(圖：ZeroHedge)

9 月美國 ISM 製造業細項指數：

新訂單指數報 49.2，前值 46.8

生產指數報 52.5，前值 50.0

僱傭指數報 51.2，前值 48.5

供應商交貨指數報 46.4，前值 48.6

存貨指數報 45.8，前值 44.0

客戶端存貨指數報 47.1，前值 48.7

價格指數報 43.8，前值 48.4

未完成訂單指數報 42.4，前值 44.1

出口訂單指數報 47.4，前值 46.5

原物料進口指數報 48.2，前值 48.0

圖：ISM

觀察指數細項，9 月 ISM 製造業指數大幅成長主要是受去年 7 月以來最強勁的生產指數和雇傭指數成長推動。生產指數自 8 月的 50.0 升至 52.5，雇傭指數從 8 月的 48.5 大幅升至 51.2，為 4 個月來首次出現成長，而該指數的成長也讓生產商在處理累積的訂單方面取得進展，未完成訂單指數自 8 月的 44.1 下滑至 42.4。

9 月新訂單指數自 8 月的 46.8 升至 49.2，雖然仍在 50 榮枯線下，但也升至 1 年多高點。值得注意的是，生產商在大宗商品價格下跌中找到解脫，9 月價格指數自 8 月的 48.4 降至 43.8，創 4 個月來最大降幅。有分析指出，價格指數下降對商品通縮是個好兆頭，但汽車工人的罷工行動可能會推告汽車售價。

另外，隨著 9 月客戶端存或指數自 8 月的 48.7 降至 47.1，為 3 個月來最快速度萎縮，產量成長可能會持續下去，而存貨指數報 45.8，意味著工廠庫存有所減少。

ISM 製造業商業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，由於訂單持續疲軟，企業仍在適當管理產值，但 9 月 PMI 相較 8 月有所改善是個明顯的積極訊號。

通膨再次面臨升溫壓力

標普全球機構首席商業經濟學家 Chris Williamson 則說，9 月製造業的商業活動接近穩定，這是樂見的，但物價壓力的進一步增加是通膨方面的另一個問題。

分析指出，受油價上漲的影響，製造商的成本以 5 個月以來最快速度成長，這些多出來的成本已經轉嫁給消費者，因此將不可避免地給通膨帶來新的升溫壓力。

Zerohedge 點評稱，儘管兩項調查結果都低於 50 榮枯線，但細項仍有很大的不同，其中 PMI 是物價上漲和訂單 / 生產放緩，而 ISM 是物價降低和快速的成長的訂單。

9 月 ISM 調查結果顯示，新訂單成長加速且價格指數下滑。(圖：ZeroHedge)

就背景而言，「硬」數據已跌至 5 個月低點，而調查驅動的「軟」數據則處在 2022 年以來的新高，緊縮的金融環境終於開始產生影響。

(圖：ZeroHedge)

因此綜上所述，儘管軟調查數據整體上有所改善，但製造業報告顯示生產繼續放緩而價格重新加速走高，換句話說就是「停滯性通膨」。