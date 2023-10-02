美9月ISM製造業指數升至49 創去年11月以來新高

美國 ISM 周一（2 日）公布數據顯示，9 月製造業指數報 49.0，高於市場預期 47.7 和前值 47.6，雖仍處在 50 榮枯線下，但創去年 11 月以來新高，讓人們看到美國製造業最糟糕的時期可能過去的希望。
與此同時，全球標普 (S&P Global) 機構同日公布的 9 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值報 49.8，遠高 8 月的 47.9，也高於市場預期和初值的 48.9。不過該指數仍連續第五個月低於 50 榮枯線，也是過去 11 個月中第十個月萎縮。
9 月美國 ISM 製造業細項指數：
- 新訂單指數報 49.2，前值 46.8
- 生產指數報 52.5，前值 50.0
- 僱傭指數報 51.2，前值 48.5
- 供應商交貨指數報 46.4，前值 48.6
- 存貨指數報 45.8，前值 44.0
- 客戶端存貨指數報 47.1，前值 48.7
- 價格指數報 43.8，前值 48.4
- 未完成訂單指數報 42.4，前值 44.1
- 出口訂單指數報 47.4，前值 46.5
- 原物料進口指數報 48.2，前值 48.0
觀察指數細項，9 月 ISM 製造業指數大幅成長主要是受去年 7 月以來最強勁的生產指數和雇傭指數成長推動。生產指數自 8 月的 50.0 升至 52.5，雇傭指數從 8 月的 48.5 大幅升至 51.2，為 4 個月來首次出現成長，而該指數的成長也讓生產商在處理累積的訂單方面取得進展，未完成訂單指數自 8 月的 44.1 下滑至 42.4。
9 月新訂單指數自 8 月的 46.8 升至 49.2，雖然仍在 50 榮枯線下，但也升至 1 年多高點。值得注意的是，生產商在大宗商品價格下跌中找到解脫，9 月價格指數自 8 月的 48.4 降至 43.8，創 4 個月來最大降幅。有分析指出，價格指數下降對商品通縮是個好兆頭，但汽車工人的罷工行動可能會推告汽車售價。
另外，隨著 9 月客戶端存或指數自 8 月的 48.7 降至 47.1，為 3 個月來最快速度萎縮，產量成長可能會持續下去，而存貨指數報 45.8，意味著工廠庫存有所減少。
ISM 製造業商業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，由於訂單持續疲軟，企業仍在適當管理產值，但 9 月 PMI 相較 8 月有所改善是個明顯的積極訊號。
通膨再次面臨升溫壓力
標普全球機構首席商業經濟學家 Chris Williamson 則說，9 月製造業的商業活動接近穩定，這是樂見的，但物價壓力的進一步增加是通膨方面的另一個問題。
分析指出，受油價上漲的影響，製造商的成本以 5 個月以來最快速度成長，這些多出來的成本已經轉嫁給消費者，因此將不可避免地給通膨帶來新的升溫壓力。
Zerohedge 點評稱，儘管兩項調查結果都低於 50 榮枯線，但細項仍有很大的不同，其中 PMI 是物價上漲和訂單 / 生產放緩，而 ISM 是物價降低和快速的成長的訂單。
就背景而言，「硬」數據已跌至 5 個月低點，而調查驅動的「軟」數據則處在 2022 年以來的新高，緊縮的金融環境終於開始產生影響。
因此綜上所述，儘管軟調查數據整體上有所改善，但製造業報告顯示生產繼續放緩而價格重新加速走高，換句話說就是「停滯性通膨」。