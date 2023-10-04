傳微軟、亞馬遜涉嫌壟斷英國雲端運算市場 當局監管機構擬展開調查

路透周二 (4 日) 援引兩名知情人士消息報導，英國媒體監管機關通訊管理局 (Ofcom) 本周將推動對亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 在英國雲端運算市場的主導地位展開反壟斷調查。

亞馬遜和微軟占據英國雲端運算產業 60% 至 70% 的市占。與此同時，他們最接近的競爭對手、Alphabet(GOOGL-US) 旗下的 Google 的市占率接近 10%。

Ofcom 曾在今年 4 月份首次暗示將推動反壟斷調查，該機構將於周四 (5 日) 發布有關此事的最終報告。

該監管機構此前表示，已考慮將該市場交由英國競爭監管機構——英國競爭及市場管理局 (CMA) 調查。Ofcom 警告說，英國雲端運算市場的現狀使得一些現有客戶很難與他們的供應商討價還價。

Ofcom 在今年早些時候的一份報告中說，鼓勵客戶繼續使用單一提供商滿足所有需求的技術限制和折扣，即使有更好的選擇，也可能被視為有害市場競爭。

該機構信中寫道：「我們擔心，客戶使用多家雲端服務提供者的能力受到限制，這可能會讓規模較小的雲端服務提供者更難贏得業務，更難與市場領導者競爭。」

亞馬遜和微軟此前都表示，在 Ofcom 發布最終報告之前，它們將繼續與 Ofcom 合作。

作為對 Ofcom 早些時候提議的回應，微軟提交了一份 58 頁的回應，表示調查最終可能會損害消費者的權益。

報告提到：「如果英國企業和公共部門客戶在全球舞臺上面臨的雲端解決方案不如歐盟、美國和中國的競爭對手那樣充滿活力和競爭力，那將是一個特別不幸的結果。」

截稿前，亞馬遜和微軟沒有立即回應置評請求。

Ofcom 的一位發言人則表示：「我們將在法定截止日期周四 (5 日) 之前宣布是否將市場提交給 CMA 的決定。」而 CMA 的一位發言人拒絕置評。

