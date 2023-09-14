〈美股早盤〉連日通膨數據均超預期 但未損市場押注Fed下周暫停升息 主要指數開高

繼昨日公布的重磅通膨報告消費者物價指數 (CPI) 升溫後，稍早出爐的生產者物價指數 (PPI) 受運輸與能源成本影響也超預期成長，儘管如此這並未澆熄市場對聯準會 (Fed) 下周會議上保持利率不變的預期，美股主要指數周四 (14 日) 開高。美國 10 年期公債殖利率脫離單日新高、美元指數走揚。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 230 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數漲逾 30 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數跌近 0.1%。

美股開盤前，主要指數期貨均走高，美債 10 年期殖利率跌至 4.2%，脫離單日新高，美元指數升至 105.125。儘管連續兩日公布的通膨數據加速成長，但投資人的信心似乎未受影響。

美國勞工部周四公布數據顯示，8 月 PPI 年增 1.6%，高於預期的 1.3%，為連續第二個月超預期成長；按月來看成長 0.7%，為去年 6 月以來最大漲幅，前值上修至 0.4%。另外剔除波棟較大的食品和能源後，8 月核心 PPI 年增 2.2% 符合預期，低於前值 2.4%。按月來看成長 0.2%，符合預期，低於前值 0.3%。

與此同時，勞工部同日公布的上周初領失業金人數升至 22 萬人，低於預期的 22.5 萬人，前值自 21.6 萬人上修至 21.7 萬人。上周續領失業金人數升至 168.8 萬人，低於市場預期的 169.5 萬人，前值自 167.9 萬人上修至 168.4 萬人。整體來看數據均低於市場預期，顯示就業市場依然強勁。

此外，美國人口普查局周四公布的數據顯示，8 月份美國零售銷售月率為 0.6%，優於市場預期的 0.2%， 7 月份數值自 0.7% 下修至 0.5%。

儘管數據表明消費者支出仍有彈性，但報告顯示物價壓力越來越明顯，尤其是汽油價格上漲。一些消費者依賴信用卡和儲蓄消費，緩慢走軟的就業市場加上即將恢復償還學貸，將限制未來的支出。

其他消息方面，歐洲央行（ECB）公布最新利率決策，將歐元區三大利率均上調 1 碼 (25 個基點)，為連續第十次上調主要利率，其中存款機制利率升至 4%，創紀錄新高。市場分析認為，歐洲央行連續升息顯見把對抗通膨的任務看得比經濟陷入低迷的風險還重。

具體來看，ECB 此次升息後，存款機制利率為 4%、主要再融資利率為 4.5%、邊際貸款利率為 4.70%。

截至台北時間周四（14 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 0.63%，至每股 273.02 美元

追蹤全球 1.2 萬檔股票的證券公司 Hazeltree 在一份最新報告中表示，特斯拉是上個月美股中被做空最多的大型股票。這是特斯拉連續第三個月位居大盤股做空榜單第一名，排在第二和第三的分別是 Charter Communications (CHTR-US) 和蘋果 (AAPL-US)。

星巴克 (SBUX-US) 早盤下跌 0.33%，至每股 96.61 美元

星巴克宣布董事會成員變動，公司創始人兼名譽主席舒茲 (Howard Schultz) 將從即日起退出董事會。舒茲已於今年 3 月卸任執行長一職。星巴克還宣布，前阿里巴巴高級顧問張蔚當選公司董事會成員，從 10 月 1 日起生效。

Grab Holdings(GRAB-US) 早盤下跌 0.42%，至每股 3.52 美元

新加坡計劃審查快速成長網約車行業的法規和框架，這可能會讓 Grab Holdings 和 GoTo Group 這兩家東南亞網約車巨擘面臨新規。新加坡陸路交通局周四表示，正尋求改變計程車和網約車行業的框架，將重點關注供應的可用性、彈性和服務的包容性，同時也將關注諸如採用綠能汽車等問題。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 22 萬人，預估 22.5 萬人，前值 21.7 萬人

美國上周續領失業金人數報 168.8 萬人，預估 169.5 萬人，前值 168.4 萬人

美國 8 月 PPI 年增率報 1.6%，預期 1.2%，前值 0.8%

美國 8 月 PPI 月增率報 0.7%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國 8 月核心 PPI 年增率報 2.2%，預期 2.2%，前值 2.4%

美國 8 月核心 PPI 月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.4%

美國 8 月零售銷售月增率報 0.6%，預期 0.2%，前值 0.5%

華爾街分析：

摩根大通策略師認為，油價上漲也可能抑制其他消費者支出，從而起到放緩經濟和抑制通膨的作用。分析師認為，除非出現進一步的衝擊，到明年第四季，整體 CPI 通膨率將低於 Fed 的 2% 目標。他預計 Fed 不會在本輪緊縮周期內再次升息。

有「聯準會（Fed）傳聲筒」之稱的《華爾街日報》（WSJ）記者 Nick Timiraos 認為，8 月 CPI 年增率加速主因是汽油漲價，但剔除能源的核心通膨可能足以讓 Fed 下周保持利率不變，11 月或 12 月是否升息主要取決於未來幾個月公布的通膨是否升溫。8 月 CPI 讓 Fed 的決策形勢變得更複雜，雖然他們可能認為能源只是暫時漲價，但住房成本還在高處，加之其他類別的通膨上升，可能讓決策者猶豫不決。