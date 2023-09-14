能源成本推動 美8月PPI超預期年升1.6%

美國勞工部周四（14 日）公布的數據顯示，8 月生產者物價指數（PPI）年增 1.6%，高於市場預期的 1.2% 與前值 0.8%，連續第二個月成長；剔除波動較大的食品和能源後，8 月核心 PPI 年升 2.2%，符合市場預期且低與前值 2.4%。8 月 PPI 成長主因是受到能源和運輸成本上漲的推動。

美 8 月 PPI 年增 1.6%，連續第二個月超預期成長圖：ZeroHedgege)

按月來看，美國 8 月 PPI 成長 0.7%，高於市場預期和修正後前值 0.4%，為 2022 年 6 月以來最大漲幅；8 月核心 PPI 成長 0.2%，符合市場預期 ，低於修正後前值 0.4% 。

報告顯示，8 月 PPI 加速成長有很大一部分 (80%) 是由於最終需求商品價格上漲，而其中又以能源價格的貢獻為最大。

具體來看，8 月最終商品需求指數上漲 2.0%，為 2022 年 6 月上漲 2.1% 以來最大漲幅，其中最終需求能源價格大幅上漲 10.5%，貢獻最終需求商品指數值漲勢的 60% 以上。

其中汽油價上漲 20%，柴油燃料、家庭供暖油、飲料和飲料原料、鐵等指數也上漲。相反的，新鮮和乾燥蔬菜的價格下降 11.5%。住宅電力和工業化學品指數也下滑。

另外，除食品和能源外的最終商品需求指數上漲 0.1%，最終需求食品價格下降 0.5%。除食品、能源和貿易服務外的最終需求指數在 8 月成長 0.3%，與 7 月份相同。

值得注意的是，截止 8 月，除食品、能源和貿易服務外的最終需求價格年升 3%，是截 4 月的 12 個月內上漲 3.4% 以來最大漲幅。而上個月推動 PPI 的主要動力──投資組合管理成本，本月隨著股市上漲繼續推動 PPI 上升。

8 月投資組合管理成本隨著股市上漲繼續推動 PPI 上升。(圖：ZeroHedge)

其他方面，8 月美國最終需求服務僅成長 0.2%，前值為 0.5%；住宅房地產服務 (部分) 指數上漲了 1.1%，是 8 月份最終需求服務價格上漲的一個主要因素。

此外貨物卡車運輸、機械設備、零件和供應品批發、汽車燃料和潤滑油零售、與證券經紀和交易相關的服務 (部分) 以及住宅房地產貸款 (部分) 的指數也上漲。

以上指標說明，通膨仍是美國家庭面臨的問題，服務通膨在放緩，但能源價格再度上漲，讓聯準會 (Fed) 抗通膨努力再遇阻礙。