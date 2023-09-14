比特幣價格形成死亡交叉 又一輪拋售即將到來？

比特幣與其他加密貨幣價格周四 (14 日) 走高，但隨著比特幣這個最大數位資產形成所謂的死亡交叉 (暗示未來的拋售壓力)，比特幣的價格走勢出現黯淡的轉折。

根據 CoinGecko 數據，比特幣在過去 24 小時內上漲 0.8%，報 26,352.52 美元，繼續從本周稍早的拋售彈升至 2.5 萬美元水準上方，這是自 6 月中旬以來新低。

不過比特幣目前仍在 2.6 萬美元徘徊，該水準在加密貨幣處於史上流動緩慢的過去一個月大部分時間內提供了支撐。上月比特幣的交易量和波動性降至多年低點。

經紀商 FxPro 分析師 Alex Kuptsikevich 表示，比特幣價格漲至 2.64 萬美元以上可能沒有問題，但關鍵是這是否會導致加速拋售。日線時間框架上已經形成死亡交叉，這意味著更留意長期技術分析的交易員將尋求價格上漲時賣出。

事實上，雖然加密貨幣最近幾天隨著美股整體價格走揚，道瓊指數和標普 500 指數也小幅走高，但由於比特幣流動仍處在低迷水準，數位資產市場的背景變得黯淡

比特幣自 2022 年 1 月以來首次形成死亡交叉，從技術面來看，這是一個不降之兆。2022 年年初比特幣價格超過 4.7 萬美元，在同年 11 月價格跌至谷底，跌幅逾 65%。

死亡交叉是個受投資人密切留意的技術指標，它通常暗示價格的普遍下行趨勢，或者至少是市場情緒往空頭方下滑。該指標意味著價格的 50 天平均移動均線跌破 200 天移動均線。

價蜜貨幣貸款機構 Nexo 創始人兼管理和合夥人 Antoni Trenchev 表示，自 2011 年以來，比特幣自 2011 年以來已經出現 9 次死亡交叉，在指標出現後的 3、6 或 12 個月內，比特幣是否會下跌是一件一翻兩瞪眼的事情。

Trenchev 認為，就傳統來看這表明態勢轉向看空，同時證實許多人的想法──比特幣在未來幾個月將有一段艱難的旅程。

其他加密貨幣方面，第二大數位資產的以太幣 24 小時內上漲 1.4%，報 1,624.60 美元；狗狗幣上漲 0.6%、柴犬幣上漲 0.1%。