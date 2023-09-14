歐洲央行升息1碼 利率連十升為替通膨降溫

歐洲央行（ECB）周四（14 日）公布最新利率決策，將歐元區三大利率均上調 1 碼 (25 個基點)，為連續第十次上調主要利率，其中存款機制利率升至 4%，創 22 年新高。

有分析認為 ECB 連續升息顯見把對抗通膨的任務看得比經濟陷入低迷的風險還重。另一方面，儘管 ECB 總裁拉加德在記者會上表示政策將轉向「持續時間」且無法確定利率已經觸頂，但市場認為政策轉向就是暗示利率觸頂。

ECB 此次升息後，存款機制利率為升至 4%，創 22 年新高。(圖：ZeroHedge)

具體來看，ECB 此次升息後，存款機制利率為 4%，為 22 年以來新高、主要再融資利率為 4.50%、邊際貸款利率為 4.70%。自去年 7 月結束長達 8 年的負利率時代以來，ECB 已累積升息 450 個基點，為有史以來最快的緊縮步伐。

利率已達限制性水準

ECB 在聲明中表示，根據目前評估來看，管委會認為關鍵利率已達到限制性水準，倘若目前的利率維持的時間得夠久，將對通膨回到 2% 目標水準做出重大貢獻。至於會在這一水準維持多久，仍仰賴經濟數據決定。

與此同時，管委會還強調，如果事實證明通膨比預期的更加棘手，就有可能替進一步升息敞開大門。

此外，ECB 緊急疫情資產購買計畫 (PEPP) 的再投資計畫將持續到 2024 年底，持續保持靈活性，不過 PEPP 投資組合會以可預測的速度下滑。分析師普遍認為，該行的這一舉措意味著對歐元區經濟活動的進一步限制，可能讓歐洲經濟雪上加霜。

通膨預測上修、GDP 增速下調

值得注意的是，ECB 在最新發布的歐元區宏觀經濟預測中上修了通膨水準，預估今年平均通膨率為 5.6%、明年為 3.2%、後年為 2.1%。有分析認為，通膨水準預測上修是本次 ECB 繼續升息的主因。

ECB 上修今年歐元區通膨預期。(圖：ZeroHedge)

另外，由於歐元區經濟普遍疲軟，該行下修國內生產毛額 (GDP) 增速預期，預估今年 GDP 增速為 0.7%，低於先前預估的 0.9%，明年 GDP 增速自先前預估的 1.5% 下修至 1%，後年的 GDP 增速則下修至 1.5%，略低於先前預估的 1.6%。

拉加德：政策方向將轉向高利率持續時間

ECB 總裁拉加德強調，利率政策調整並非意味利率已經觸頂。(圖：REUTERS/TPG)

ECB 總裁拉加德在利率決策出爐後的記者會上表示，根據目前評估來看，透過今天的利率決策，央行已做出足夠貢獻，讓通膨及時回到目標水準，未來重點可能會轉移到持續時間上，不過這也並不意味著利率已經觸頂。

拉加德指出，大多數潛在通膨指標開始下降，但能源和食品成本上漲或讓通膨面臨上行風險，到 2025 年，ECB 的總體通膨率預料不能回到 2% 目標。

拉加德強調，歐元區經濟成長料將保持低迷，第三季經濟成長同樣疲軟。她說：「隨著貨幣緊縮政策對國內需求的影響越來越大，國際貿易環境日益疲軟，最近的指標顯示第三季經濟仍將羸弱。」

不過拉加德也說，隨著實質收入成長，經濟成長態勢可能會有所增強。她認為經濟成長可能在明年年再次加速，而此次下調經濟增速預期是出於對貨幣政策的滯後效應考量。

分析師估可能是最後一次升息

儘管拉加德指出「利率並非已達到峰值」，但不少分析師認為，ECB 此次升息給出的聲明暗示：「今天是當前緊縮周期中的最後一次升息」。這一觀點讓歐元在拉升後下挫，跌至一周低點。

摩根大通資產管理公司駐倫敦策略師 Mike Bell 表示，隨著商業調查顯示歐元區經濟成長即將大幅放緩，ECB 可能不會再升息了。

凱投宏觀首席歐洲經濟學家 Andrew Kenningham 在一份報告中寫道，ECB 本次升息可能意味著其貨幣緊縮周期的結束。該行進一步將利率上調 1 碼，但暗示利率可能已經達到足以持續控制通膨的水準。不過這並不意味著很快就會開始降息。

然而德銀研究部首席歐洲經濟學家 Mark Wall 在 ECB 連續第十次提高利率後表示，該行在通膨問題上並未宣告勝利。ECB 確實發出暫停其漫長的升息周期的訊號，但這只是一個「信心不足的暫停」，如有必要可能會進一步提高利率。