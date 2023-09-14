軟銀旗下安謀今那斯達克掛牌 2021年來最大規模IPO

軟銀旗下晶片設計公司安謀 (Arm) 將於周四 (14 日) 在那斯達克掛牌上市，預估這將是美國首次公開發行 (IPO) 市場在經歷近 16 個月的上市荒之後面臨的最大考驗。

安謀周三以每股 51 美元的價格發行了 9,550 萬股美國存託憑證 (ADR)，以 545 億美元的市值替軟銀帶來 48.7 億美元的收入，其中蘋果 (AAPL-US)、英特爾(INTC-US) 和 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 等基石投資人都參與此次 IPO。

這是安謀在 7 前年被軟銀將以 320 億美元將其私有化後再次回歸上市公司身分，安謀過去在 1998 年到 2016 年間曾於倫敦證券交易所和那斯達克交易。

報導指出，IPO 市場復甦的希望很大程度上取決於安謀和其他知名新創公司，包括雜貨配送公司 Instacart(CART-US) 和行銷公司 Klaviyo(KVYO-US) 高調上市的成功。

在過去一年內，投資人更加留意獲利能力，避開那些在 2021 年創下交易紀錄、獲得高額市值的燒錢新創公司。

Hargreaves Lansdown 的資金和市場主管 Susannah Streeter 表示：「儘管有人擔心安謀在中國面臨諸多風險，但並未阻止投資人的熱情，其 IPO 獲得數倍的超額認購。」

安謀上市前夕，包括輝達 (NVDA-US)、英特爾、超微 (AMD-US)、博通 (AVGO-US)、高通 (QCOM-US)、美光 (MU-US) 在內的晶片股周四美股盤前股價上漲 0.6% 至 1.2%。

安謀上周四曾在紐約對潛在投資人表示，到 2025 年，雲端運算市場的年增率可能達到 17%，這主要受惠人工智慧 (AI) 的進步。而安謀在該領域的是站僅有 10%，因此還有更大的擴張空間。

此外，安謀還告訴投資人，自 1990 年代開始收取專利使用費以來，自家的專利使用費收入不斷增加。該費用占安謀營收的大部分，上一會計年度的版稅收入為 16.8 億美元，高於一年前的 15.6 億美元。

安謀此次 IPO 的主要承銷商為巴克萊 (BCS-US)、高盛 (GS-US)、摩根大通 (JPM-US) 和瑞穗金融集團。