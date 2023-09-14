鉅亨美股雷達：市場關注PPI數據 波克夏賣出約550萬股惠普

美股重要看點：

市場關注即將發布的通膨數據。Adobe(ADBE-US) 將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 4.258%。美股期貨週四 (14 日) 上升，道瓊期貨漲 0.28%，標普 500 期貨漲 0.39%，那斯達克 100 期貨漲 0.45%。

8 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.7%，高於經濟學家預期，連續 2 個月反彈，代表 14 個月以來的最大漲幅，CPI 月增率升至 0.6%，創 2022 年 6 月來最高增幅。

市場焦點將轉向週四將公布的 PPI 和零售銷售數據。分析師預測，意外強勁的第 3 季消費者支出，可能是促使聯準會 (Fed) 在 9 月或 11 月再度升息的最重要因素，讓零售銷售數據格外受關注。

Fed 上一次升息是在 7 月，當時升息幅度為一碼 (25 個基點)。聯邦基金利率期貨交易員普遍認為，Fed 在下周會議結束時將維持利率不變，另外期貨合約報價顯示，11 月升息一碼的可能性為 40%。

一些大型美債投資者表示，即使能源價格飆升令 8 月通膨升溫，他們認為聯準會 (Fed) 的升息行動已經達到高峰。駿利亨德森投資 (Janus Henderson Investors) 美國固定收益主管 Greg Wilensky 表示：「我們可能已經看到本輪周期的最後一次升息，Fed 在未來幾個月看到的經濟數據，會讓他們在接下來都維持利率不變。」

摩根大通 (小摩) 全球策略師 David Kelly 週三 (13 日) 預測，到明年年底，美國整體通膨率可能會低於聯準會 2% 的目標。

美股正面臨美元走強、美債殖利率攀升和油價上漲的三大威脅，這可能會進一步侵蝕美股自 2023 年初以來的漲幅，9 月份恐迎連續兩個月下跌的局面。

儘管距離 9 月末還有兩週時間，但標普和那指可能出現月線連跌的局勢，這將是自 2022 年 9 月以來首見情況。

隨著現有勞資協議即將在周四 (14 日) 午夜到期，全美汽車工人聯合會 (United Auto Workers, UAW) 表示，與資方在新協議的關鍵優先事項上，仍存在很大的分歧，若最終未能達成共識，周五 (15 日) 將對三大車廠的特定工廠發動罷工。

另外，軟銀旗下英國晶片設計公司安謀 (ARM) 在美國辦理首次公開發行股票 (IPO)，每股定價 51 美元，落在預測區間高標，估值達到 545 億美元，寫下美國今年最大 IPO 紀錄。該股預定周四 (14 日) 在那斯達克以「ARM」代碼開始交易。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 8 月 PPI 年增率 (%)，預估 1.5，前值 0.8

美國 8 月核心 PPI 年增率 (%)，預估 2.2，前值 2.4

美國 8 月零售銷售年增率 (%)，前值 3.17

重要個股動態：

由「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 掌舵的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 周三 (13 日) 表示，以出售個人電腦 (PC) 大廠惠普 (HPQ-US) 約 550 萬股的股票，是自去年初開始買進惠普以來，首次減持該股。

根據周三晚間向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，波克夏在周一至周三 出售這些股票，以平均每股 29 美元的價格，賣出 550 萬股惠普，進帳約 1.6 億美元。

HPQ 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

華爾街多位分析師週三 (13 日) 表示，蘋果最新推出的 iPhone 15 系列幾乎沒有什麼驚喜，但由於定價策略和一些新功能，足以吸引果迷買入。

Wedbush 分析師 Dan Ives 將蘋果 (AAPL-US) 股票的目標價從 230 美元上調至 240 美元，維持「跑贏大盤」評級，並表示明年升級週期將帶來股價意外的上漲。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Alphabet 旗下谷歌 (GOOGL-US) 將在全球招聘部門中裁員數百人，作為未來幾個季度中更大規模裁員計畫的一環。

谷歌發言人 Courtenay Mencini 也在一封電子郵件中證實了此次裁員。「我們將繼續投資於頂尖工程和技術人才，同時將放慢了整體招聘的速度。在此情況下，我們的招聘人員收到的求職數量也將有所下降。為了確保高效運營，我們做出了縮小招聘團隊規模的艱難決定。」