美上周初領失業金人數報22萬人 近12個月新低

美國勞工部周四 (14 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數降近 2022 年 9 月以來新低，而且 4 周移動平均值也降至 2 月以來新低，申請人數未如外界預期在排除先前詐領失業金人數後會有所上升。整體數據來看就業市場依然吃緊，凸顯美國經濟彈性。

美上周初領失業金人數降至 12 個月新低。(圖：ZeroHedge)

截至 9 月 9 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22 萬人，低市場預期的 22.5 萬人，較上周修正後的 21.7 萬人增加 3,000 人，4 周移動平均值報 22.45 萬人。

截至 9 月 2 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 168.8 萬人，較上周修正後的 168.4 萬人增加 4,000 人，低於市場預期的 169.5 萬人，4 周移動平均值報 169.7 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 首席美國分析師表示，初領失業金提醒人們，就業市場仍相對緊張。

有分析指出，儘管上周續領失業金人數小幅上升，但仍低於關鍵的 170 萬人的水準。

上週初領失業金人數仍低於 170 萬人關鍵水準。(圖：ZeroHedge)

分析認為，在過去幾個月有兩種可能會增加初領失業金人數的扭曲情況已經消除，一是俄亥俄州的詐領、二是明尼蘇達州擴大的失業金申請資格。不過預估這種影響可能會對 4 至 9 月底期間約 37.5 萬續領失業金人數造成累積拖累。