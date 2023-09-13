鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估上修至4.95元，預估目標價為51元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.95元上修至4.95元，其中最高估值7.19元，最低估值4.56元，預估目標價為51元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 7.19 7.96 7.23
最低值 4.56 4.8 5.53
平均值 5.17 5.62 6.56
中位數 4.95 5.2 6.93

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 422,752,000 522,126,000 447,356,230
最低值 269,159,000 292,569,000 371,415,370
平均值 352,414,010 406,096,450 402,204,860
中位數 355,834,000 373,278,280 387,843,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 2.58 10.34 5.41 4.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		 341,433,658 625,962,605 629,914,485 555,887,198

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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