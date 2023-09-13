鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估上修至4.95元，預估目標價為51元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.95元上修至4.95元，其中最高估值7.19元，最低估值4.56元，預估目標價為51元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7.19
|7.96
|7.23
|最低值
|4.56
|4.8
|5.53
|平均值
|5.17
|5.62
|6.56
|中位數
|4.95
|5.2
|6.93
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|422,752,000
|522,126,000
|447,356,230
|最低值
|269,159,000
|292,569,000
|371,415,370
|平均值
|352,414,010
|406,096,450
|402,204,860
|中位數
|355,834,000
|373,278,280
|387,843,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|2.58
|10.34
|5.41
|4.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|341,433,658
|625,962,605
|629,914,485
|555,887,198
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。