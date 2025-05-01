鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至41.54元，預估目標價為792元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 10:10
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對台光電(2383-TW)做出2025年EPS預估：中位數由40.03元上修至41.54元，其中最高估值44.22元，最低估值32.8元，預估目標價為792元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|44.22(43.3)
|52.07
|58.93
|最低值
|32.8(32.8)
|40.49
|48.02
|平均值
|39.92(39.16)
|47.02
|54.13
|中位數
|41.54(40.03)
|47.63
|55.6
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|94,443,570
|106,003,000
|116,385,920
|最低值
|75,500,000
|88,495,000
|103,547,000
|平均值
|86,484,430
|98,239,880
|110,268,280
|中位數
|86,264,500
|98,720,560
|110,724,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|27.81
|16.35
|15.24
|16.5
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|64,376,727
|41,296,217
|38,672,549
|38,500,026
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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